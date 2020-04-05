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勤洗手、狂噴酒精變成「乾手妹」？2大人氣護手霜解決乾癢還飄香氣

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▲2大人氣護手霜解決乾癢還飄香氣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲許多人為防疫每日勤洗手、狂噴酒精消毒卻忽略事後潤膚的重要，造成雙手乾癢、脫屑等不適。（圖／記者林明瑋攝、翻攝unsplash）

記者張毓容／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為有效預防病毒透過飛沫和接觸傳染，除了戴口罩外，勤洗手、保持手部清潔衛生更是防疫的不二法門。但如同長時間配戴口罩，不少人開始有冒痘、乾燥或泛紅敏感等肌膚不適狀況，頻繁洗手或使用酒精這類消毒產品也容易造成手部肌膚乾燥，時間一久更會使肌膚龜裂、脫皮，甚至引發「刺激性接觸皮膚炎」和「過敏性接觸皮膚炎」等問題。

▲2大人氣護手霜解決乾癢還飄香氣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒洗手後要使用手部潤澤產品，幫助滋潤雙手更舒緩不適。（圖／翻攝IG@abib.official）

想避免洗手洗出乾荒不適，除了可選用刺激性較小的清潔產品、避免過度清潔外，皮膚科醫師更建議洗手後一定要使用保濕潤膚的手部潤澤產品，幫助柔軟滋潤雙手肌膚，更舒緩手部清潔後的皮膚不適。像是以下2大人氣護手霜，不僅修護雙手的保濕潤澤效果好，更帶有香氛、美白、抗老等其他多種功用，除了不怕為防疫變成「乾手妹」，還能養出嫩白芳香玉手。

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▲2大人氣護手霜解決乾癢還飄香氣 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲KOSE Q10 活齡護手霜（清爽、滋潤、極潤、賦活、超濃厚夜用），80g ，每瓶原價250元，特價188元。點我購買。

KOSE Q10活齡系列護手霜以有保濕滋潤同時能抗老的微粒囊體型高純度輔酶Q10為主成份，搭配甘油、維他命E、荷荷芭油、菸鹼醯胺等不同輔助成分打造出5款不同滋潤度、功能款式，可依照個人需求挑選。包含密集修護、Q彈保濕的超濃厚夜用護手霜；可預防手部乾荒龜裂，還有防水效果的賦活護手霜；及擁有清爽、滋潤、極潤3種質地的美白護手霜，不僅能修護潤澤雙手，同時抑制黑色素生成。

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▲Her和她abib護手霜。（圖／公關照）

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜50ml（4入特惠組），原價1,640元、特價1,199元。點我購買。

平常有在follow韓妞IG的人，就會知道Abib是近來韓國很夯的小眾保養品牌，主打天然、純淨成分，連敏感肌、孕婦都可以使用，加上簡約時髦的外型設計，在網上擁有不少愛好者，而絲滑香氛護手霜就是其人氣商品之一。除了可幫助軟化手部角質和粗糙肌膚，形成保護網防止水分流失，還帶有如香水般有前後味層次的香氛，滋潤雙手同時更為肌膚帶來香氣，也是備受歡迎的原因。

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關鍵字：

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