勤洗手、狂噴酒精變成「乾手妹」？2大人氣護手霜解決乾癢還飄香氣

▲許多人為防疫每日勤洗手、狂噴酒精消毒卻忽略事後潤膚的重要，造成雙手乾癢、脫屑等不適。（圖／記者林明瑋攝、翻攝unsplash）

記者張毓容／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為有效預防病毒透過飛沫和接觸傳染，除了戴口罩外，勤洗手、保持手部清潔衛生更是防疫的不二法門。但如同長時間配戴口罩，不少人開始有冒痘、乾燥或泛紅敏感等肌膚不適狀況，頻繁洗手或使用酒精這類消毒產品也容易造成手部肌膚乾燥，時間一久更會使肌膚龜裂、脫皮，甚至引發「刺激性接觸皮膚炎」和「過敏性接觸皮膚炎」等問題。

▲皮膚科醫師提醒洗手後要使用手部潤澤產品，幫助滋潤雙手更舒緩不適。（圖／翻攝IG@abib.official）



想避免洗手洗出乾荒不適，除了可選用刺激性較小的清潔產品、避免過度清潔外，皮膚科醫師更建議洗手後一定要使用保濕潤膚的手部潤澤產品，幫助柔軟滋潤雙手肌膚，更舒緩手部清潔後的皮膚不適。像是以下2大人氣護手霜，不僅修護雙手的保濕潤澤效果好，更帶有香氛、美白、抗老等其他多種功用，除了不怕為防疫變成「乾手妹」，還能養出嫩白芳香玉手。

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