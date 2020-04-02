萬芳醫院星巴克清空桌椅　日後站著喝？官方回答了

▲星巴克在台萬芳醫院門市撤除店內桌椅防疫。（圖／記者張慶輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，近期中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，表示人與人距離應保持1.5公尺，室外距離1公尺，或戴上口罩交際，星巴克位於萬芳醫院內的門市，今索性撤掉店內座位，以落實1.5公尺社交距離的原則，日後是否其他星巴克也會跟進？官方表示「將會依個別情況調整」。

▲地上貼出排隊動線，落實距離保持1.5公尺。（圖／記者張慶輝攝）

肺炎疫情在台升溫，目前已突破300名確診人數，每日例行記者會宣布確診人數還在不斷增加，為控制疫情狀況，近期公布建議的「社交距離注意事項」，人與人社交需距離1至1.5公尺，若無法拉開距離則需配戴口罩，讓許多餐飲業者與咖啡店家開始討論應對措施。

▲內用桌椅被集中在角落。（圖／記者張慶輝攝）

星巴克位於萬芳醫院旁的門市，將店內桌椅清空，且在排隊動線上的地板張貼標記人與人的排隊位置，以落實室內1.5公尺社交距離，為怕民眾誤會店內空蕩誤以為在整修，白天營業時間還在外牆玻璃上用粉筆註明店內「有在營業，只是沒座位」。

但日後是否所有門市都會跟進撤除桌椅，以保持安全距離？星巴克表示，目前僅萬芳門市撤除座位，各門市將依個別情況調整，並配合政府保持社交距離政策，規劃適當距離排隊動線。