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30歲維密天使驚傳染新冠肺炎：「呼吸困難、連吃東西都痛」

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▲Alexina Graham感染新冠肺炎。（圖／翻攝Alexina Graham IG）

▲Alexina Graham驚傳感染新冠肺炎，入院治療。（圖／翻攝Alexina Graham IG，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

時尚圈中鏢！「維密天使」Alexina Graham在IG上發文表示自己得了新冠肺炎（COVID-19），相當不舒服，還好目前情況已得到控制，超模Coco Rocha也留言鼓勵：「很高興聽到你已經好多了，愛你！」

▲Alexina Graham感染新冠肺炎。（圖／翻攝Alexina Graham IG）

▲Alexina Graham是維多利亞的秘密簽約天使。

英國超模Alexina Graham確診至今8天，她表示一開始上吐下瀉，後來開始發燒、頭重腳輕，而且呼吸困難，「我甚至無法說出完整的句子，因為肺部不允許、胸口感覺很緊，連吃東西都感覺痛。」不僅如此，連洗澡、上下床都需要有人幫忙，無助而痛苦。

萬幸的是她的情況已經好轉，Alexina Graham發文請大家一定要正視這件事：「我從新聞上看到，還是有人聚會，甚至在家開派對！請盡可能在家，與人保持距離。」

▲Alexina Graham感染新冠肺炎。（圖／翻攝Alexina Graham IG）

▲Alexina Graham身材火辣。

身高180公分的Alexina Graham從2017年開始為美國內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）走秀，2019年正式簽約成為旗下天使，由於已年屆30，甚至被以大齡形容，但仍不減光芒。

關鍵字：

維密天使, Alexina Graham, 新冠肺炎, 武漢肺炎, 新冠病毒, COVID-19
fashion.net

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