LIFE・經典／宿舍掀起一波新革命　逢甲大學精采學舍8月啟用

▲逢甲大學精采宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年以新落成的「文青風」宿舍掀起一陣網路熱議的逢甲大學，今年8月最新的學生宿舍「精采學舍」也將正式啟用，採用北歐大地色裝潢，加上簡單乾淨的室內規劃，比起之前引起熱議的福星男舍，更多了一份溫暖的居家氛圍，也引發許多學生想要「揪轉學」的念頭，進化後的宿舍也漸漸掀起一陣新的住校時代。

人類總是不斷在追求居住空間的舒適與機能性，校園也在慢慢進化，以前制式的冷冰冰宿舍風格，已慢慢地邁向新時代，包括逢甲大學、輔仁大學都推出了讓人眼睛一亮的學生宿舍設計，從逢甲大學福星男舍的青旅風，使用沈穩的灰黑，加上大片原木的裝潢、與床相結合的置物櫃，整體感覺乾淨清爽，一點都不輸日本的青年旅館。

▲逢甲大學福星男舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

近期同校最新的「精采學舍」即將在8月對外啟用，比起福星男舍，除了公共空間一樣很有設計感與流線感外，在館內也因應不同的需求，推出多種類的房型設計與空間規劃，包括有挑高大面觀景窗、旋轉樓梯、個室廚房甚至是起居空間等，即便是多人同住，也確保每個人有屬於自己的私人角落。

大量採用大地色、木頭色等自然感的裝潢，並確保視覺線條簡潔，讓整個精緻與溫暖的氛圍漸漸成形，也潛移默化的讓居住在其中的學子與教師們，培養更多的美感與美學，不僅只是在住宿時提升的舒適度而已。

而北部的輔仁大學，也正進行優化宿舍的建設，之前所公開的宜聖宿舍，使用多種顏色的馬卡龍牆壁，搭配多種房型的佈置，讓整體呈現偶像劇般的青春氛圍，除了能落實學校持續推動的生活美學，也能讓學生們在學生的過程中更專心舒適。

▲輔仁大學宜聖宿舍。（圖／翻攝輔仁大學官網）