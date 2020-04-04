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85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

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▲清明連假咖啡優惠,特選馥郁那堤。（圖／85度c提供、翻攝星巴克官網）

▲85度Ｃ推清明連假大杯冰拿鐵咖啡優惠。（圖／85度c提供、翻攝星巴克官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

清明連假來臨，連鎖咖啡店85度C於假期最後一天清明節，推出店內冰咖啡第二杯特價20元優惠，最多可購買3組，而星巴克則在4／14前，針對「在家留守」的民眾，祭出透過UberEats點購2杯相同容量、風味、冰熱的特選馥郁那堤，其中一杯免費優惠，且4／6至4／7限定2天的連假後上班日，到店使用LINE Pay原價支付2杯相同規格飲料，其中一杯也能享免費。

85度C為讓連假最後一天民眾好好放鬆，推出「好友日」，祭出店內冰咖啡第二杯僅20元優惠，僅限定4／5當天，早上10點起至晚上8點期間消費，點大杯冰咖啡第二杯只要20元，等同原價180元的飲料，僅需110元就買到。

85度C表示，活動優惠限現場購買，每人當場帶走限購三組，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠，另外具有85 Cafe APP會員者，於4／5當日購買大杯冰拿鐵並完成集點，可抽免費小杯冰拿鐵兌換券，全台共100名。

▲清明連假咖啡優惠,特選馥郁那堤。（圖／85度c提供、翻攝星巴克官網）

▲星巴克特選馥郁那堤特定平台買一送一。

星巴克則從即起至4／14止，透過UberEats點購2杯相同容量、風味、冰熱的特選馥郁那堤，其中一杯享有免費優惠，連假後開工日從4／6至4／7，到店使用LINE Pay原價支付2杯相同規格飲料，其中一杯可免費。此外，路易莎也宣布，日前首度推出的寄杯優惠，優惠期限將延長至4／10，同品項飲品寄杯5杯以上，可享8折。

關鍵字：

85度c, 星巴克, 買一送一, 咖啡優惠, 優惠, 清明連假
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