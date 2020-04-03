防疫在家不無聊！今晚7點CHANEL邀當紅女歌手IG開唱

▲防疫不無聊，香奈兒演唱會線上開唱。（圖／翻攝自IG/angele_vl，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全球疫情嚴峻，在這個人心需要撫慰的時刻，CHANEL希望對因新冠肺炎（COVID-19）待在家裡或受到影響的人們，盡一份心意，因此邀請比利時人氣歌手安琪兒(Angèle)線上表演，與你共度特別時光。

▲演唱會保密，曲目表演備受期待。

疫情延燒，打亂了大家的生活步調，這時脆弱心靈尤其需要被安慰。CHANEL體恤大家「悶壞了」的心情，特地找來比利時創作歌手安琪兒(Angèle)，在4／3台灣時間晚上7點，在香奈兒官方IG的限時動態開實況演唱會。

▲不僅是時尚ICON，也有一大票歌迷追隨。

比利時創作型歌手安琪兒(Angèle)出生於演藝世家，爸爸是知名歌手，媽媽也是演員，2018年發行的單曲《Tout oublier》，一舉打破比利時單曲排行榜上數週的紀錄，音樂才華深受肯定，在歐美更有一大票粉絲。

▲被香奈兒網羅為春夏眼鏡系列代言人。

除了音樂天賦，出色的外表和態度，也被CHANEL相中，成為是春夏眼鏡系列形象廣告代言人之一，同時也是日前於巴黎發表的2020/21秋冬高級時裝系列大秀嘉賓，和時尚圈可說是淵源很深，如果你還不認識她，今晚7點來聽聽她獨特風格和溫柔清澈的嗓音。

在 Instagram 查看這則貼文 CHANEL（@chanelofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 上午 8:08 張貼

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