Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

▲徐若瑄結婚時穿著Sergio Rossi高跟鞋。（圖／資料照）

記者鮑璿安 / 綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，住院已久的義大利鞋王Sergio Rossi於3日一早傳出不幸消息，時尚界首度因新冠肺炎導致設計師殞落，鞋王享年84歲傳奇生涯正式畫下句點，他不僅與Versace、Dolce & Gabbana等一線大牌合作，連女星蔡詩芸、徐若瑄大婚婚鞋也相中他的設計，如今離世令人鼻酸。

▲Sergio Rossi因新冠肺炎離世，官方IG以「感謝Sergio」為題追悼。（圖／翻攝Sergio Rossi IG）

義大利鞋王Sergio Rossi因新冠肺炎離世享年 84歲，隨後品牌執行官Riccardo Sciutto也證實Sergio Rossi的死訊，透過官方IG寫下：「希望每個人都與我們一起懷念追求夢想的創始人Sergio大師，很榮幸能遇見他，往後他的願景將繼續成為我們的目標，並且一路前行。」並以「感謝Sergio」的字樣與鞋模照片，道盡一切。

▲古力娜札穿Sergio Rossi休閒鞋。（圖／翻攝Sergio Rossi IG）

Sergio Rossi出生於義大利的小城鎮，父親以手工製鞋為生，然而父親早逝Sergio接下家業，從小耳濡目染與獨特的設計美學讓他順利在1968年成立同名品牌，甚至曾與Versace、Dolce & Gabbana等知名大牌合作。開雲集團（Kering）於1999年收購了Sergio Rossi品牌，但Sergio Rossi本人仍為創意總監，2015年再轉售給Investindustrial（歐洲私募基金），品牌目前在台灣微風南山設有櫃點。

Sergio Rossi作品以突出的女人味線條聞名，且兼具實穿性被譽為「可以奔跑的高跟鞋」，著名設計包括魚鱗般的鏤空高跟鞋、厚底露指高跟鞋等，受到國內外不少名媛推崇，台灣女星包括蔡詩芸、徐若瑄的大婚婚鞋也相中他的設計，除了高跟鞋，也有不少休閒鞋，大陸女星古力娜札日前才穿上拍照。

▲Sergio Rossi鏤空鱗片般的設計極美。