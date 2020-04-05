fb ig video ETtoday search mobile

沒用過青春露快試試！記住「3步驟」發揮最大功能　像女明星一樣臉超嫩

> >

▲青春露3步驟保養法　懂用才有美肌。（圖／翻攝IG）

▲青春露的美肌效果讓用過的人都「回不去」，「超殺女」克羅伊、綾瀨遙都是忠實粉絲。（圖／翻攝SK-II官網）

記者張毓容／台北報導

說到保養品的神級經典代表，一定會被提到的SK-II青春露，其大名鼎鼎的Piteratw和「晶瑩剔透」的美肌效果如雷貫耳，幾乎是每個女生從小聽到大，不僅用過的人都說「回不去了」，就連超殺女克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）、前少女時代成員秀英、日本女神綾瀨遙到湯唯、李心潔等女星都是青春露的忠實愛用粉絲，堪稱神仙水始祖。

▼▼點圖搶限量超特價▼▼

▲Her和她 青春露。（圖／Her）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

青春露的好大家都知道，但你真的會用青春露嗎？為何別人用了都說超好用，你用卻無感？想靠青春露養出絕美光澤肌，首先你得先認識青春露的屬性，並搭配正確使用方法才能讓護膚效果發揮到最大。

因為液態質地，讓很多人都會誤以為青春露是化妝水，卸妝清潔後就隨便拍上臉，但其實SK-II青春露是蘊含90%以上天然酵母萃取成份Piteratw的液態精華液，要使用在化妝水後、乳液／乳霜前，且建議搭配化妝棉使用，輕擦的同時可幫助帶走肌膚老廢角質，再輕拍幫助吸收。

▲青春露3步驟保養法　懂用才有美肌。（圖／翻攝IG）

▲日本女神綾瀨遙長期愛用青春露，更搭配經典3步驟養出透亮凍齡美肌。（圖／翻攝IG@aaa_bbb.03）

青春露還有一套經典的保養3步驟：「一擦、二拍、三濕敷」，像是金馬影后李心潔、綾瀨遙都是這套標準用法的模範好學生，難怪她們肌膚狀態都這麼好，透亮細緻的讓人看不出年齡。所以想讓肌膚細滑、散發晶瑩剔透光澤，除了擁有一罐青春露，你還需要搭配這套青春露3步驟，試過了你也會愛上。

Step 1：一擦

以青春露沾濕化妝棉約50元硬幣大小，由下往上，順著肌膚紋理輕輕擦拭全臉肌膚，可幫助柔軟角質，幫助後續保養吸收。

Step 2：二拍

可使用剛剛擦拭全臉的化妝棉背面，或是另取一張化妝棉沾取一元硬幣大小的青春露用量，跟隨脈搏的頻率輕拍全臉肌膚，幫助精華滲透。

Step 3：三濕敷

另取一張化妝棉，沾濕青春露後將化妝棉撕成兩片，濕敷在臉部較乾燥的部分，幫助集中護理與修護，強化肌膚保濕屏障力。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her青春露 。（圖／公關照）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Her和她, SK-II, 青春露, 化妝水
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活 萬年單身狗！ 「 寧缺勿濫」一個人也很好的星座TOP 4　 一張椅子就能瘦！南韓健身女王「居家3動作」火速練出大腿縫　 運動前後的「減醣增肌」七日菜單這樣吃！通通在超商就能買到 奧斯塔羅12星座一周運勢0406-0412　雙子正面評價增加、處女求婚成功 30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人 Sergio Rossi驚傳染疫過世　徐若瑄結婚時穿他設計的鞋，鏤空鱗片美爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面