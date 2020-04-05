沒用過青春露快試試！記住「3步驟」發揮最大功能　像女明星一樣臉超嫩

▲青春露的美肌效果讓用過的人都「回不去」，「超殺女」克羅伊、綾瀨遙都是忠實粉絲。（圖／翻攝SK-II官網）

記者張毓容／台北報導

說到保養品的神級經典代表，一定會被提到的SK-II青春露，其大名鼎鼎的Piteratw和「晶瑩剔透」的美肌效果如雷貫耳，幾乎是每個女生從小聽到大，不僅用過的人都說「回不去了」，就連超殺女克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）、前少女時代成員秀英、日本女神綾瀨遙到湯唯、李心潔等女星都是青春露的忠實愛用粉絲，堪稱神仙水始祖。

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青春露的好大家都知道，但你真的會用青春露嗎？為何別人用了都說超好用，你用卻無感？想靠青春露養出絕美光澤肌，首先你得先認識青春露的屬性，並搭配正確使用方法才能讓護膚效果發揮到最大。

因為液態質地，讓很多人都會誤以為青春露是化妝水，卸妝清潔後就隨便拍上臉，但其實SK-II青春露是蘊含90%以上天然酵母萃取成份Piteratw的液態精華液，要使用在化妝水後、乳液／乳霜前，且建議搭配化妝棉使用，輕擦的同時可幫助帶走肌膚老廢角質，再輕拍幫助吸收。

▲日本女神綾瀨遙長期愛用青春露，更搭配經典3步驟養出透亮凍齡美肌。（圖／翻攝IG@aaa_bbb.03）



青春露還有一套經典的保養3步驟：「一擦、二拍、三濕敷」，像是金馬影后李心潔、綾瀨遙都是這套標準用法的模範好學生，難怪她們肌膚狀態都這麼好，透亮細緻的讓人看不出年齡。所以想讓肌膚細滑、散發晶瑩剔透光澤，除了擁有一罐青春露，你還需要搭配這套青春露3步驟，試過了你也會愛上。

Step 1：一擦

以青春露沾濕化妝棉約50元硬幣大小，由下往上，順著肌膚紋理輕輕擦拭全臉肌膚，可幫助柔軟角質，幫助後續保養吸收。

Step 2：二拍



可使用剛剛擦拭全臉的化妝棉背面，或是另取一張化妝棉沾取一元硬幣大小的青春露用量，跟隨脈搏的頻率輕拍全臉肌膚，幫助精華滲透。

Step 3：三濕敷



另取一張化妝棉，沾濕青春露後將化妝棉撕成兩片，濕敷在臉部較乾燥的部分，幫助集中護理與修護，強化肌膚保濕屏障力。

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