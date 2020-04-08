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林依晨分享對抗「口罩痘」保養原則　洗完臉後10秒是關鍵

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對於資深口罩專戶林依晨來說，早就練就長期戴口罩卻不會造成肌膚困擾了，也因此，林依晨特別跟我們分享戴口罩的保養小秘訣：「戴著口罩呼吸吐氣都會有水氣，所以被口罩遮蔽的部位，我保養時就會避免太過油膩滋潤，只要注重保濕就好了。其他暴露在外的部位，像是額頭，依然會照射到紫外線、接觸到外面的空氣，就會塗厚一點，但會挑選較清爽的隔離霜，以免因為悶熱造成過敏或長痘痘。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖片來源：WENJEI CHENG）

平時林依晨的保養步驟也很單純簡單，洗完臉擦乾後，10秒內要上化妝水和保濕產品，這是她唯一堅持的保養原則。假如擔心保養太過滋潤，可以選擇兩款不同質地的精華液早晚使用，「像我早上會使用清爽的香奈兒山茶花保濕微導入精華液，晚上則使用香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃。而且香奈兒的精華液都有很天然又迷人的香氣，一邊塗抹我會搭配簡單的按摩手法，讓保養更有效果。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲香奈兒山茶花保濕微導入精華液 30ml／NT$3,350；50ml／NT$4,700。（圖片來源：J.GIRAL）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲香奈兒3.5-DA醇萃緊緻彈力精萃50ml／NT$6,920（圖片來源：J.GIRAL）

除了肌膚保養之外，非常時期還要增加免疫力

林依晨認為，「喝水」要喝對時間，每天起床一定要喝500CC的溫開水，可以依個人喜好加水果或缺乏的元素在水中，「像我就被叮嚀要多吃點薑黃，另外，烹調的時候多加一點蔥薑蒜、洋蔥、番茄等等抗氧化的食材。」

「我現在的飲食是出道10多年來最正常，但體重卻是最輕的狀態。」

很久以前為了減肥林依晨嘗試過斷食，但現在回頭看，當時選擇的食物不太健康，營養也不夠全面，當時會吃減肥的酵素粉，但其實糖分很高，會造成血糖震盪，對身體很不好，每天進食的熱量也只有200卡，持續了21天，瘦了4公斤，但是變得很冷淡沒什麼活力，現在看來有點過頭了。

林依晨表示，「現在如果要輕腸胃斷食的話，我就會選擇熬大骨湯，加一些醋，大骨湯有含油脂和蛋白脂，喝完湯頂多再吃一點點水果，也不能太多，就是很好清腸胃的全餐。」但斷食要依照每個人的體質不同做調整，假如你因為斷食非常不快樂，或是沮喪時，就應該要停止，恢復正常飲食，斷食是一個間歇性的實施，而不是長時間的狀態。

為什麼林依晨什麼都吃，卻不會變胖？「只要你不要去壓抑、限制，身體就不會覺得在鬧飢荒，不會你吃什麼身體都抓住變成脂肪，它會正常的運轉，給各部位需要的養分，重點就是，不要讓自己感到肌餓，什麼都吃什麼都吃一點點，就算你吃得很雜，一天吃了50種食物，可是每個都不過量，身體不覺得缺乏，自然就不會發出我～好～餓的聲音。」林依晨多年來減肥的心得總結，「任何你很愛的東西都要適可而止，少量攝取達到最好的效果。」

※YOYO SU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

粉刺應該怎麼清？4個網路清粉刺傳奇大破解，6瓶讓粉刺不易生成酸類保養大推薦！

痘痘最難處理就是「除痘印」！6款熱搜淡化痘印的美白救星。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 林依晨, 保養
fashion.net

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