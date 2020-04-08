Lady M「藍莓起司千層蛋糕」號稱最誘人的搭配　首推每月1次微醺之夜

久沒推出新作的Lady M繼過去幾個月的草莓、櫻花等季節限定品項回歸，今年4月將強勢推出2020全球同步上市的全新口味「藍莓起司千層蛋糕」，希望把握和煦的春季，繼續用酸甜清爽的莓果搶攻大家的甜點味蕾。

全球首發春季新口味

這款藍莓+起司的季節限定組合，完全是愛好美式罪惡甜點的螞蟻人們必吃款，被號稱最誘人的搭配，選用新鮮藍莓果醬混搭濃郁的cream cheese，兩種截然不同的風味一口咬下，雙重滋味一次在口中迸發，療癒感十足。

▲藍莓起司千層蛋糕（單片 NT$280；9吋 NT$2,800）

另外，春季必吃的當然還有同為清爽系的「檸檬千層蛋糕」，在經典的原味千層中抹上檸檬原汁卡士達醬，讓原本的蛋皮裹上酸甜滋味，上層再鋪上一整面檸檬皮，吃起來微苦酸可綜合蛋糕體的濃郁。

▲檸檬千層蛋糕（單片 NT$280；9吋 NT$2,800）

至於同樣是莓果系的「覆盆子海綿蛋糕」，最有名的就是曾是日本天后安室奈美惠2018年來台的指定款，大理石紋路的切面非常有質感，表面的巧克力線條點綴，讓蛋糕整體呈現優雅氛圍。

▲覆盆子海綿蛋糕（單片 NT$260；9吋 NT$2,600）

首推微醺之夜、母親節蛋糕搶先預購

除了必嘗鮮的新口味令人期待外，4月起，Lady M也將在每個月第一個星期三18:00選在台北旗艦店語遠百信義店推出「微醺之夜」，只要內用即可享有任選酒飲買一送一，讓大家週間的夜晚喘口氣，與三五好友吃個甜點搭配酒精微醺放鬆一下再出發。

緊接著5月的母親節，Lady M也搶先開跑，於4月10日－4月24日開放預購，推出經典的6吋蛋糕，口味分別為「經典原味千層蛋糕」、「玫瑰千層蛋糕」、「提拉米蘇千層蛋糕」3種選擇，並於5月1日－5月3日、5月8日－5月10日在各門市限量供應。屆時只要購買母親節蛋糕，即可獲得限定包裝與小卡。

【門市資訊】

台北旗艦店

地址：台北市大安區光復南路240巷26號

晶華專櫃

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號1樓（台北晶華酒店）

遠百信義店

地址：台北市松仁路58 號1 樓（遠百信義A13）

台中新光店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓（新光三越中港店）

【蛋糕資訊】

藍莓起司千層蛋糕（單片 NT$280；9吋 NT$2,800）

*期間：3月30日起開放官網預購；4月1日－4月30日4間門市限定販售

檸檬千層蛋糕（單片 NT$280；9吋 NT$2,800）

覆盆子海綿蛋糕（單片 NT$260；9吋 NT$2,600）

原味千層蛋糕（6吋 NT$1,600）

玫瑰千層蛋糕（6吋 NT$1,800）

提拉米蘇千層蛋糕（6吋 NT$1,800）

※WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

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