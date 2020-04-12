換個最容易親近大自然的旅行方式！全台7個露營景點選擇

因為新冠肺炎的疫情關係，本來每逢連假就想出國放鬆一下的人現在只能轉移目標，改在台灣境內小旅行，不過換個角度想，其實這不也是大家趁機好好欣賞台灣的美嗎！小而美的台灣卻擁有各種獨特地形，不論想上山還是下海都有適合的景點可以前往，若是時間夠多，還能來場離島之旅。

加上疫情關係，與其去人擠人的市區逛街，越來越多人想往大自然的郊外秘境踩點，呼吸新鮮空氣、增強免疫力。隨著春季氣溫回暖，若是不想住飯店，擔心中央空調、人群接觸造成的恐慌與擔心，不妨來趟更接近大自然的露營之旅，入住帳篷、自己料理三餐，到了晚上還能賞星空，更能與家人朋友增進感情，絕對是最棒的小旅行選擇。

金山－風車House

位於北海岸的金山皇后鎮森林，這裡是一座度假村風格的露營區，園區內滿滿的落羽松讓人彷彿來到世外桃源，更有種置身歐美的大型公園內的氛圍，這裡的奢華級別露營車，會有管家將餐點送達庭院，還有一車一池的碳酸氫鈉泉可以享受，夜晚時光邊泡著暖和的溫泉，邊欣賞閃閃星空，光想像就非常嚮往。

地址：新北市萬里區大鵬里大鵬街111號

價格：NT$4,845起

新竹－斑比跳跳

位於新竹橫山郊區，沿著原始森林建造而成，因為坐落山谷之中，就算到了春夏也能感受到舒爽的溫度。這裡不僅提供完整的豪華露營裝備，還有專業廚師提供的料理與晚上限定的星空電影院，還可到南洋風的泳池戲水。

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福90號

價格：NT$1,980起

苗栗－雲水度假村露營車

坐落客家文化重鎮的南庄，這裡匯集了人文、藝術與大自然，5公頃的園區有著一台台駐紮的露營車，同時可以有親近大地的感受，同時車內的冷暖氣空調、獨立衛浴與私人露台，讓度假質感不輸飯店。園區內也有「美人湯」溫泉，讓累積的疲勞一次消散。

地址：苗栗縣南庄鄉南江村東江31 - 3號

價格：NT$5,600起

苗栗－山美學（Kids Village）

去年在台灣爆紅的豪華露營（Glamping）此時正是直接下訂的好時機，覽人們不用大費周章準備營具，只要行李收好隨時出發，可以入住一般的帳篷或是露營車，山美學還提供飯店級的寢具與電源插座，不用擔心到了郊外就要與世隔絕，營地也提供藍染體驗，讓露營活動更豐富。

地址：苗栗市大湖鄉武榮村8鄰坑美寮39之5號

價格：NT$6,800起

苗栗－願森林

占地面積約有1甲的寬敞園區，入住其中可以被茂密的森林環繞著，漫步其中還可以發現幾座隱藏的湖泊，讓都市人可以親近大自然，享受難得的清幽與靜謐。這裡同樣以豪華露營為主，不用擔心帳篷問題，營區都會幫你準備好，讓你輕鬆享受整趟旅行。

地址：苗栗縣大湖鄉竹橋20號

價格：NT$5,000起

阿里山－吉村Hamoana星空帳篷

春夏時節去山中沉澱一下相信是許多人的必備行程，這個露營區就坐落阿里山上，翠綠色的帳篷結構，融入多樣化的原住民生活特色，像是與當地鄒族人共餐、品嘗部落無菜單料理，晚上還有夜間部落音樂會，不僅讓大家體驗不一樣的山中時光，也能寓教於樂，認識台灣的原住民文化。

地址：嘉義縣阿里山鄉4鄰113號

價格：NT$ 12,500

花蓮－踏浪星辰

位於七星潭旁僅100公尺的絕佳地理位置，不論何時都能遠眺太平洋。入住這裡不用擔心無聊的問題，不僅有花園、露台、還有適合小孩的沙坑、盪鞦韆、樹屋溜滑梯等戶外設施可以體驗，喜歡親近海洋的人不妨可以將這裡列入清單中。

地址：花蓮縣新城鄉七星街41巷11號

價格：NT$2,500起

（圖片來源： JW-LIN）

※WENDY CHEN

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