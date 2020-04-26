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台北6間「現代茶館」更適合午後約會　質感空間配上細緻茶品，坐下就不想走

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除了咖啡，其實現代人也越來越願意嘗試茶飲，在這裡當然不是指隨處可見的手搖飲啦！而是直接開了實體茶館的茶飲，透過更直接、近距離的介紹，帶領大家重新認識茶飲，顛覆過去認為只有老人家才會喝茶的刻板印象，現在有許多茶館主打年輕族群，將空間設計質感簡約的時尚風格，不僅茶飲包裝升級，還會推出各式適合搭配茶飲享用的正餐、點心等，若是不想總是只找咖啡廳，不如換換口味，和姊妹們來一場茶館約會吧！

ASW Tea House

坐落於全台第一間西藥房「大稻埕屈臣氏大藥房」的2、3樓，空間以復古英式圖書館為概念設計，磁磚地密搭配木質桌椅，檯燈與掛燈都為空間增添質感。

因為坐落在台灣歷史的進出口商業區，ASW特別以在地的紅茶、重發酵烏龍茶為主，希望能推廣台灣茶葉，餐點部分也與花東菜市集合作，將優質的小農食材入菜，讓大家在典雅的英式空間細細品味台灣風味。到了夜晚，這間店也會化身為茶酒館「沃森茶酒館（Watson Bar）」，若是想要來點微醺氛圍的人也可以選擇晚上造訪。

地址：台北市大同區迪化街一段34號2樓
電話：02-2555-9913
時間：茶館 09:00–18:00；茶酒館 19:30–00:30（茶酒館 周二、三公休）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

smith&hsu

以司康廣受女孩們喜愛的smith&hsu，於2018年在中山區開設的全新概念店以「自然生活學」為主題設計，最引人注目的就是這個「漂浮茶屋」，利用建材線條打造層次感的現代空間，視覺落差呈現的巧妙錯覺。市內其它座位也以懸浮手工紙燈點綴米白明亮的空間。

餐點選擇上除了有smith&hsu擅長的東西方各式茶葉可以挑選，司康抑或是不同季節推出的鹹甜點都值得一嘗。

地址：台北市中山區南京東路1段36號
電話：02-2562-5565
營業時間：10：00－22：30

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

十間茶屋

別再以為喝茶只有長輩可以做，這間坐落在巷弄間的玻璃茶館就是讓年輕女孩也嚮往的地方，潔白的空間，帶領大家認識泡茶這回事，店家提供每天烘焙的新鮮茶葉，耗時2年研發出「熱泡」、「熱沖冰」、「冷泡」與「限量冰滴」等4種風格茶品，強調喝出茶葉的自然原味，還可透過玻璃瓶上的簡易數字「00、05、10」認識茶葉的發酵與烘焙程度，不論是一個人來這裡品茶、還是約上三五好友聊聊天，都非常適合。

地址：台北市信義區忠孝東路4段553巷48號1樓
電話：02-8521-8718
時間：11:30-20:00

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

采采食茶

由夏姿設計總監王陳彩霞（王太）所成立的采采食茶Cha Cha The大安概念門市是全台唯二擁有完整餐飲服務的門市，巷弄間的隱密位置，走進去寬敞舒適空間非常有質感，展現茶品成熟內斂的形象。

除了經典的節慶禮盒外，采采食茶也有許多異國料理、早午餐與甜點值得品嘗。

地址：台北市大安區復興南路一段219巷23號
電話：02-8773-1818
時間：11:00-22:00

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

城市草倉

坐落在台大商圈內，充滿文藝氣息的低調空間，帶點居家、和式設計，很適合需要一個人的時光時來這靜靜思考，店內還有兩隻店貓陪伴大家的午後療癒時光。

地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷19弄4號
電話：02 2366 0381
時間：12:00–22:00

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

柏林茶館 Paper and Tea ( P&T )

進駐在質感家居品牌「瑪黑家居」中山門市內的柏林茶館，來自德國柏林，來到這裡不僅可以逛逛選物空間，一旁的茶館座席、茶品試聞與沖茶區，都可以讓人更認識茶品現沖的過程與風味，若是用餐過程中覺得盛裝餐點的杯盤、座位區的桌椅等居家用品覺得不錯，都可以直接在店內購入，讓商品更能符合個人需求。

茶飲分成「清新果味茶」、「現萃原味茶」、「無咖啡因茶」以及「鍋煮奶茶」4大類，奶茶更是瑪黑家居特別邀請P&T針對熱愛奶茶的台灣設計調配出的獨特風味；餐點上則提供多道歐洲風味餐點。

地址：台北市中山區中山北路二段36 巷18 號
電話：02-2523-9860
時間：11:00-21:00

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：EricXSo_Photographers）

※WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 美食, 甜點
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