防疫期詢問度大增的「痘痘急救」保養　低調卻超有用

口罩不離身的時期，肌膚難免會出現小問題，其中又以痘痘、粉刺最常出現，以下特搜幾款低調卻超有用的【痘痘急救】，品牌也透露防疫期間，這些商品詢問度大增，雖然市場冷清清，但它們的銷售數字卻超級亮眼。

Aesop【甘菊去瑕敷面膜】60ml／NT$1,250

蘊含草本植物潔淨配方的黏土狀收斂面膜，這款產品的功效就如同品名上所提到的”去瑕”，可以幫助勻稱膚色、淡化斑點，同時也有舒緩痘痘的效果。建議每星期兩次，薄塗在潔淨後的肌膚上、可以特別厚敷暗瘡部位，十五分鐘後用清水洗淨，粗糙、顆粒感都會消失。在口罩不離身的期間，此款產品詢問度暴增、銷售量更是不斷成長。

【純淨滋潤去角質霜】75ml／NT$1,550

來買去瑕敷面膜的人，Aesop都會同時推薦這款兼具物理性與化學性去角質的產品，針對敏弱肌膚能溫柔代謝角質，乳霜基底混合著舒緩肌膚的植物精油，以1：1的比例混合「甘菊去瑕敷面膜」，敷在臉上15分鐘，即使是敏弱肌也能獲得溫和不刺激的深清效果。

【控油】9ml／NT$700

另外，還有這款「控油」，針對痘痘或是暗瘡尚未長膿前的調理特別有效果。內含乳酸與水楊酸，搭配茶樹、迷迭香等植物精油成分，緩解發炎狀況。Aesop品牌員工私底下的用法，是先用控油點在痘痘上，等質地吸收再敷上去瑕敷面膜，睡一晚隔天痘痘肌膚平掉。另外因為「控油」的體積小，放在化妝包裡超好攜帶，有痘痘時白天可以不斷補擦在痘痘上，增強滅痘力。

【控油的用法】：

1.臉部清潔完後直接取一定厚量，點在暗瘡粉刺位置。

2.妝後也可以使用。

3.針對比較嚴重的痘痘暗瘡，可以和甘菊去瑕敷面膜適量混在一起，單點薄敷整夜 (切勿整臉)

Melvita【薄荷平衡調理修護棒】5ml／NT$880

點在即將要冒出的痘痘上，前一天使用隔天痘痘就會平掉，另外，這支修護棒還有一個特點就是它的酒精成分是從植物萃取，非常溫和，搭配具有淨化效果的薄荷、檸檬、茶樹與薰衣草精油，在防疫期間詢問度超高，有人一次買了6瓶，除了可以滅痘，它的香氣非常清新紓壓，所以有不少人會把它點在口罩內，除了可安撫緊張情緒，還能獲得清新好氣味。

RéVive【白晶煥膚面膜】75g／NT$6,000

這款深清面膜一向是痘痘粉刺肌的最愛，同樣在防疫期間銷售量飆高，對原本就是痘痘體質的肌膚來說，有了這款面膜可以確保毛孔的清潔，不因戴口罩、出油增加，而讓毛孔堵塞。有網友形容，敷完這款面膜不僅毛孔變乾淨，還變細緻，很多閉鎖性的粉刺問題也獲得改善。另外，這款面膜添加了天然抗敏成分-甜沒藥，所以，對戴了口罩而變敏感脆弱的肌膚來說，也有修護的效果。

看到這心動了嗎？獻上RéVive【白晶煥膚面膜】母親節檔優惠組

面膜明星三冠王／優惠價19,000元（價值25,840元）

買：白晶煥膚面膜75ml+金緻導入嫩白面膜75ml+41胜肽微雕面膜75ml

送：精萃活膚露60ml+精萃潔膚乳60ml+精萃潔面凝膠60ml+ 光采再生活膚霜15ml+賦活晚安眼膜5ml+拋光煥膚組3入

Neal's Yard Remedies【白茶防護賦活面膜】50g／NT$1,520

來自英國的有機與公平交易認證保養品牌，同樣是一款敏感肌也能放心用的深清面膜，對付鼻翼、下巴的小粉刺非常有感，主要成份有可吸附髒污、調節皮脂分泌的高嶺土、具高度保濕力的玻尿酸，還有鎮定、舒緩功效的蘆薈與加速肌膚修復的雷公根。今（2020）年1月至今累積銷售數量較去年同期成長3倍。

DARPHIN【芳香潔淨調理膏】15ml／NT$2,400

在網路上又被暱稱為「痘痘膏」含17 種有效芳療精油，跟其他產品比較不同的地方，網友很建議拿它抹在已經破掉的痘痘上，以乾淨的指腹按摩到吸收，會有很快的修復效果，一直以來是許多忠實粉絲的家中備品，二月份超多人來補貨，一個月的銷售量就大增+30%。

▲（圖片來源：Richard Pierce）

DARPHIN【芳香潔淨調理膏】母親節檔優惠組

花瓣肌舒緩口碑組，推薦價NT$4,900／價值NT$6,447

全效舒緩精華液30ml+芳香潔淨調理膏15ml+百妍24K黃金極緻芳香精露 4ml+甘菊芳香精露4ml

和品牌熱銷NO.1療癒小粉紅搭配的「花瓣肌舒緩口碑組」，不到NT$5,000元的入手價，還多送2個4ml芳香精露：包含最明星的舒緩敏感「甘菊芳香精露」，以及能抗老補光的「百妍24K黃金極緻芳香精露」，在防疫期間一次滿足肌膚所有的需求。

IPSA【美膚微整機能液】120ml／NT$1,260

講到濕敷一定不會錯過IPSA的流金水，不管是敏感乾燥，還是紅腫大痘、閉鎖粉刺都很有效，加上疫情怕缺貨，所以二月份不斷有忠實粉絲到櫃上囤貨。無添加酒精，敏感膚質也適用。

IPSA【美膚微整機能液】母親節檔優惠組

流金霓彩限定組（每人限購3組） ／$3400（價值$3780）

購：美膚微整機能液（霓彩版）200ml x3，贈：流金霓彩提袋

Omorovicza【深層潔淨面膜】50ml／NT2,800

使用富含礦物質鈣及鎂的匈牙利溫泉湖泊泥當作主成份，可以深層清潔肌膚和毛孔，卻又在洗淨之後留下滋養柔滑的膚觸。建議每週1-2次，取約豌豆般大小 (3ml) 的量，每週1-2次。均勻塗抹於全臉和頸部(避開眼周部位)，停留15-20分鐘後、再以微溫的濕毛巾、或Omorovicza潔膚手套擦淨臉部即可，另外也可局部敷在痘痘上。

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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