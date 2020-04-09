布丁、鬆餅都讓人驚豔！全台7間「珍珠奶茶」創意甜點　收進踩點清單

「珍珠奶茶」一直以來都是台灣人或是外國遊客來台灣必吃的招牌美食，除了不斷推陳出新的手搖飲外，其實從北到南都有不少店家自行研發出珍奶口味的甜點，不論是大家熟悉的美好年代「珍奶鬆餅」，還是泰國來台的奇維奇娃「泰奶珍珠雪花冰」，都讓人看了垂涎三尺，以下嚴選台北、台中、台南、高雄共7間甜點店的招牌珍奶甜點，絕對要收進踩點清單。

台北－Ctrl + F Brunch&Cafe

如此特別的名字，靈感來自於鍵盤上的搜尋快捷鍵，5個字母也代表著餐廳的Cook、Travel、Read、Life、Friend 5大元素，秉持著給都市人一個小而巧的充電空間，歡迎前來的客人都能與店員分享生活趣事，或是帶一本想分享的書來交換。

當然，Ctrl + F招牌的珍珠奶茶布蕾絕對是必點，用玻璃杯盛裝，Q彈的濃郁布蕾淋上一顆顆誘人的珍珠，讓人看了食指大動，建議可以先吃原味的焦糖布蕾，再淋上奶茶，一次吃到兩種風味。

地址：台北市中山區雙城街54號

電話：02-2598-8521

時間：平日 10:30–18:00；假日 10:30–20:00

價格：NT$110

台北－奇維奇娃

來自泰國清邁的創意冰店首次來台展店，這款「泰式皇家紅茶冰酥」100%牛奶製成的冰外型圓滑飽滿，裡面包裹著仙草凍，上層還用鮮奶油與黑豆點綴，一旁附上香烤杏仁片與珍珠，是一款另外珍奶甜點，一口吃下可以一次感受各種層次口感，非常豐富。

地址：台北市大安區光復南路240巷23號

時間：12:00–22:00

電話：02-2776-9055

價格：獨享版 NT$230、分享版 NT$290

台北－美好年代

說到珍珠甜點，這間的「珍珠奶茶鬆餅塔」絕對是許多人腦海中的首選，用最簡單的鬆餅堆疊，外面淋上綿密的鮮奶油與珍珠點綴，非常精緻。

現在美好年代也新增推出「烤布蕾波波舒芙蕾」，在奶茶口味的舒芙蕾林上海嚴啟司奶蓋醬、黑糖珍珠與焦糖後炙燒而成，若是想一嘗浮誇系珍奶甜點的人不妨試試。

地址：台北市大安區大安路一段52巷23號

時間：11:00–22:00

電話：02-2775-3393

價格：鬆餅塔 NT$230；舒芙蕾 NT$220

台中－LuLu食尚早午餐

一間非常熱情活力的早午餐店，繽紛飽和的店裝讓人一進去就先有充電的感覺。提供的餐點卻非常豐富，不僅有鹹食，還有最受客人推崇的「伯爵夫人瀑布蛋糕」，在戚風蛋糕上用塑膠膜圍住滿滿珍珠，當塑膠模抽掉，珍珠緩緩流下形成視覺感超強烈的瀑布，吃起來也有濃濃的伯爵茶風味，成為餐廳的人氣甜點。

地址：台中市北屯區文心路四段938號

電話：04-2233-0202

時間：平日 10:00–14:30、17:30–20:30；假日 10:00–20:30

價格：NT$199

台中－樂丘廚房

台中的排隊舒芙蕾名店，從簡單的攤位、餐車到現有的餐廳，最經典的就是這款「珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅」，在蓬鬆的舒芙蕾淋上濃郁奶茶與誘人的Q彈珍珠，視覺非常迷人，吃起來也很療癒，更獲得2019年台中珍奶節最想再吃珍奶料理殊榮。

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄13號

電話：04-2652-8300

時間：11:00–21:00

價格：NT$180

台南－肥貓咖啡

超可愛的店名，當然就是店中有店貓鎮店阿！位在台南地標之一神農街內，舒適宜人的空間，給人一種溫暖自在的感受。這款每日限量的「珍奶伯爵戚風蛋糕」，光用聞的就感受到淡淡伯爵茶香，入口時還會帶點茶葉碎末，綿密的戚風蛋糕淋上北海道十勝鮮奶油，最上層淋上一顆顆Q彈黑糖珍珠，絕對是甜點控最愛。店家也貼心提供外帶點心盒盛裝，不論內用、外帶都方便。

地址：台南市中西區神農街135號

電話：06-220-5688

時間：13:30–18:30

價格：NT$100

高雄－樹sugoeat

取自日文「すごい」的發音，意思為很厲害，將店面設計成森林主題，搭配療癒的插畫與大樹造型攤販車，讓人有種清新可愛的感受。這裡賣的都是各種現烤出爐的泡芙，最經典也是打卡聖品的莫過於這款「珍珠泡芙」，在酥脆的泡芙內灌入濃郁的奶茶卡士達，並鋪上滿滿珍珠點綴，不僅是少見的珍奶甜點創意，也是春夏時節外出的散步甜食推薦。

地址：高雄市鹽埕區七賢二路455-1號

電話： 07-531-1786

時間：14:00–19:00；週一公休

價格：NT$40

※WENDY CHEN

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