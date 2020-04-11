每周訂定一天「減肥休息日」　10個小方法讓你瘦得更輕鬆

每次減肥計畫失敗，你是否有認真思考是否是計劃太過嚴厲？與其逼迫自己什麼不該吃、每週要做運動幾次，不如先來規劃每週一日的「減肥休息日」，例如，如果你正在實施減醣飲食，可以選擇一天暫停低碳水計畫，在這一天中攝取比平時多一點的醣類，或是安排你真的很想吃的食物（很多人偏好將這天定在星期六），避免長時間的累積反而造成食慾大反撲。當然，還要告訴自己只有在這一天可以這樣，如果長期讓自己放超過一天的假，這項計畫就會失敗。

而放假日過後增加一些體重是正常的，但那大多都是水份，繼續維持計畫你會在未來一兩天內回歸正常數值。雖然給自己放假不是必要，但也是可以通融的。

除了給自己放假之外，以下10個小方法也能讓你的減肥計劃更加順利。

10個讓減肥更容易的快速小方法：

1.早餐攝取高蛋白質

研究顯示早餐攝取高蛋白質能減少後續的進食量與總卡路里。

2.避免含糖飲料及果汁

這是最容易讓你發胖的東西，避開它們能幫助你減重。

3.進食前半小時先喝一杯水

一項研究顯示飯前半小時先喝一杯水，三個月能提升減重約44%。

4.選擇有益的減重食物

有些特定食物對於減重很有幫助。例如：全蛋、鮭魚、雞胸肉、酪梨等。

5.攝取可溶性膳食纖維

研究顯示攝取可溶性膳食纖維能消化脂肪，尤其是腹部脂肪。富含膳食纖維的保健食品像是葡甘露聚醣也有幫助。

6.喝咖啡或茶

如果你是咖啡或茶類愛好者，那麼恭喜，因為咖啡因能提高3-11%代謝能力。

7.盡量攝取原型食物

原型食物沒有經過太多加工，不僅對身體更加健康，也更有飽足感，進而減少飲食過量的機率。

8.細嚼慢嚥

吃飯快速的人隨著時間體重更容易增加。細嚼慢嚥能使你更快更有飽足感，也能刺激減肥激素分泌。

9.每天量體重

研究顯示每天量體重的人更會注意自己的體重變化，減重計畫也能堅持的更長久。

10.足夠且充足的睡眠

缺乏睡眠是變胖的元兇之一，擁有充足的睡眠是非常重要的。

※YOYO SU

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