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女孩必須擁有！NIKE 瑜伽新色「櫻花粉、柔霧紫」穿上瞬間美翻

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▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE Yoga系列單品大走絕美櫻花粉、柔霧紫。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著疫情持續蔓延，最安全的辦法就是盡量在家，不過運動這件事可不能偷懶，對此NIKE推出全新 Yoga系列單品，在背心、彈力褲中注入女孩最愛的「奶橘色、柔霧紫」，更有舒適面料加持，穿上的瞬間就美翻！

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲此次系列採用Infinalon創新型面料更具彈力，中度支撐型運動內衣NT$1,980；九分緊身褲NT$2,680。（圖／品牌提供）

疫情影響全球，避開人擠人的健身房，瑜伽的居家特性成為大勢運動，NIKE 就推出了全新的Yoga系列，最大亮點莫過於一眼望去的療癒配色，能夠暫時撫慰大家紛擾的心靈。在運動內衣、九分緊身褲等單品中注入了滿滿春夏氣息的奶橘色、柔霧紫色系，內衣以平滑肩帶一體成型，Infinalon創新型面料兼具高彈、輕質的修身特性，背後細小的NIKE Logo更是簡約控的最愛；褲裝則採用柔軟伸縮材質搭配排汗機能，並且極簡縫線設計降低運動時的干擾，穿上瞬間相當舒適。

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ NIKE 。（圖／品牌提供）

▲ 各領域瑜伽愛好者演繹單品，美國最年輕的NASA預備宇航員Alyssa Carson（下圖）也出鏡 。（圖／品牌提供）

品牌也邀請到各領域瑜伽愛好者詮釋單品，許多藝人的舞蹈教練Paleta CalmQuality換上全身薰衣草紫搭配拍攝形象照，挑戰起各種伸展運動相當輕鬆，她認為的瑜伽是具備沉靜氣息，讓自己由內而外發光。美國最年輕的NASA預備宇航員Alyssa Carson則表示，是瑜伽讓她在外太空旅行時依舊保持冷靜，充分改變身體線條和肌肉。

▲adidas。（圖／品牌提供）

▲adidas。（圖／品牌提供）

▲ adidas攜手潮流音樂製作人Pharrel Willams推出全新聯名籃球鞋，NT$4,990 。（圖／品牌提供）

與此同時，adidas攜手潮流音樂製作人Pharrel Willams推出全新CRAZY BYW 2.0 PHARRELL WILLIAMS聯名籃球鞋，鞋面以橙色為主色調，佐以藍色、青綠作點綴，鞋舌處更分別以adidas三線logo搭配經典「Hu」字樣，搭載BOOST緩震中底機能性不可小覷，遊走於潮流與籃球間備受粉絲期待。

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關鍵字：

NIKE, 運動, 瑜伽, YOGA, Alyssa Carson, Infinalon
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