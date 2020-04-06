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英女王穿綠套裝演說挺醫療人員　搭祖母傳承的百年胸針獻祝福

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▲▼英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王伊莉莎白二世發表特別演說，感謝為新冠肺炎疫情奮鬥的第一線工作人員，並鼓舞大眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

93歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間周日（4/5）晚間8時，發表在位68年期間第5度的特別演說，感謝對抗新冠肺炎的第一線工作人員，也鼓舞大眾更好的日子將會回歸，演說內容動人；她的穿搭也別有深意，身上綠色套裝正是許多醫療人員的戰袍顏色，她也照例戴上標誌性的三排式珍珠項鍊，並別上祖母瑪麗王后傳給她的綠松石鑽石胸針，代表祝福之意。

▲▼英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王伊莉莎白二世穿綠色套裝，搭配標誌性三排式珍珠項鍊，與祖母瑪麗王后傳給她的綠松石鑽石胸針。（圖／達志影像／美聯社）

新冠肺炎疫情衝擊全球，英國實施保持社交距離政策，讓許多人與摯愛的人分離，讓女王伊莉莎白二世罕見發表特別演說鼓舞士氣，向來喜愛佩戴三排式珍珠項鍊、並在服裝左邊別上胸針的她、依然維持經典造型入鏡，但別針特別選擇祖母瑪麗王后1953年過世傳給她的綠松石鑽石胸針，此為1893年瑪麗王后結婚時的禮物，帶有祝福寓意，女王直至2014年才開始佩戴此枚胸針。

▲▼英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍珠項鍊與珠寶胸針是英國女王伊莉莎白二世不可缺少的配件。（圖／達志影像／美聯社）

女王同時穿上讓人聯想至醫療服顏色的綠色套裝，象徵與前線醫療人員站在一起的心意，她別具意義的穿搭，配上以「更好的日子將會回歸，我們將能與朋友再會、和家人再會，我們將能再會」為演說結語，令人動容。

關鍵字：

英國女王, 伊莉莎白二世, 新冠肺炎
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