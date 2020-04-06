全智賢洗衣店大跳怪舞　新廣告釋出笑翻網友：女神崩壞還是美

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@nepaofficial

南韓女星全智賢以《我的野蠻女友》、《來自星星的你》紅遍大街小巷，生了兩個孩子後也依然是辣媽一枚。近期為代言的南韓服裝品牌NEPA拍攝了一支懷舊風的幽默廣告，只見全智賢在洗衣店中大跳20年前的復古舞蹈，俏皮又怪異搞笑的舞姿，讓網友們不禁驚嘆：「女神越活越年輕！」

其實在結婚生子後，全智賢於幕前的作品就比較少了，不過近期好消息頻傳，除了在《屍戰朝鮮》中驚喜現身，留下伏筆，更將與當紅鮮肉男神朴敘俊合作新戲《智異山》，都令人相當期待！也為這次代言南韓服飾品牌NEPA拍攝的全新廣告提升了不少吸睛度：

在 Instagram 查看這則貼文 네파（@nepaofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 下午 6:09 張貼

廣告中場景設定在一間復古自助洗衣店內，小電視中播出了歌手梁俊日V2於2001推出的歌曲《Fantacy》，熟悉的音樂一響起，全智賢便站起身開始大跳，幾乎神還原了這首歌的經典舞蹈，誇張、俏皮的舞姿，還有充滿喜感的臉部表情，都莫名的令人發笑，直接在洗衣店開起個人演唱會，果然厲害的演員就是能如此百變。

雖然穿著休閒的運動服裝，還是不難看出全智賢維持得相當苗條的身材，近看肌膚狀況也保持著年輕時的少女肌，就算像這樣放肆的搞笑、跳舞，還是難掩氣質與魅力，許多網友也表示：「好像變回了千頌伊！」、「女神崩壞還是很美。」讓女神聞之起舞的歌曲，大家不妨也回味一下。

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