fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵

> >

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

▲劉詩詩罕見以過肩長髮拍攝封面，火速登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆去年（2019）迎來兒子「步步」，婚後鮮少在鏡頭前曝光的她，此次一改少女短髮形象，罕見以烏黑長髮登上《ELLE》5月刊雙封面，劉詩詩輕鬆HOLD住百變造型，更火速登上微博熱搜，引發網友直呼：「長髮更美。」

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

▲劉詩詩盡品牌大使之職換上TOD'S 2020春夏連身襯衫出鏡。

劉詩詩婚後鮮少有戲劇作品曝光，不過代言廣告仍是不間斷，此次登上大陸《ELLE》5月刊雙封面，成為產後復出拿下的第二封。然而一改過往的清新短髮造型，劉詩詩罕見以烏黑的溫柔中分長髮出鏡，散發為人母的光芒，畫面中任憑清風拂面，劉詩詩妝容清淡之餘更顯五官立體，她也盡品牌大使之職換上TOD'S 2020春夏連身襯衫，以氣質翻領設計搭配黑白相間百褶裙收尾，更不忘背起粉嫩小方包帶貨一波，簡潔背景下表現力十足。

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

▲長髮造型獲得網友認可，劉詩詩以Dries Van Noten紅黑洋裝亮相更顯艷麗。

換一身造型，劉詩詩以Dries Van Noten紅黑洋裝亮相，獨特的不對稱單肩蓬蓬袖營造狂野氣息，而紅色蕾絲裙在劉詩詩舞動下賦予生命力，層層裙襬堆疊更顯艷麗，唯獨不改一頭長髮，讓粉絲看見劉詩詩百變風格。

此外，劉詩詩也呼應拍攝靈感「自定義」談起自己對於幸福的定義：「現在這樣就很好了，做人要知足，我們非常幸福。」簡單一句話流露對於婚姻的理解，畫面曝光後也火速以「劉詩詩黑長直」登上微博熱搜，引發網友大讚：「長髮竟然更美」、「氣場超強」、「當媽媽以後表現力更好。」

►孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

►楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

關鍵字：

劉詩詩, 吳奇隆, 步步驚心, 步步, ELLE, 封面, TOD’S , Dries Van Noten
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

交往初期令人焦慮的4個煩惱：在意前任的影子、何時說「我愛你」？

交往初期令人焦慮的4個煩惱：在意前任的影子、何時說「我愛你」？

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活

「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活

人生好累？ 5個念頭讓你放過自己 SK-II青春露殺到超低價只到4／6中午　油皮、乾荒、暗沈都有得解 5雙精品低跟鞋展現女人味！CHANEL雙色鞋耐看好搭、DIOR爆款是夢幻逸品 「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布 85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」 IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包 奧斯塔羅12星座一周運勢0406-0412　雙子正面評價增加、處女求婚成功

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面