劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵

▲劉詩詩罕見以過肩長髮拍攝封面，火速登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩與吳奇隆去年（2019）迎來兒子「步步」，婚後鮮少在鏡頭前曝光的她，此次一改少女短髮形象，罕見以烏黑長髮登上《ELLE》5月刊雙封面，劉詩詩輕鬆HOLD住百變造型，更火速登上微博熱搜，引發網友直呼：「長髮更美。」

▲劉詩詩盡品牌大使之職換上TOD'S 2020春夏連身襯衫出鏡。

劉詩詩婚後鮮少有戲劇作品曝光，不過代言廣告仍是不間斷，此次登上大陸《ELLE》5月刊雙封面，成為產後復出拿下的第二封。然而一改過往的清新短髮造型，劉詩詩罕見以烏黑的溫柔中分長髮出鏡，散發為人母的光芒，畫面中任憑清風拂面，劉詩詩妝容清淡之餘更顯五官立體，她也盡品牌大使之職換上TOD'S 2020春夏連身襯衫，以氣質翻領設計搭配黑白相間百褶裙收尾，更不忘背起粉嫩小方包帶貨一波，簡潔背景下表現力十足。

在 Instagram 查看這則貼文 ELLE CHINA（@ellechina）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 下午 10:19 張貼

▲長髮造型獲得網友認可，劉詩詩以Dries Van Noten紅黑洋裝亮相更顯艷麗。

換一身造型，劉詩詩以Dries Van Noten紅黑洋裝亮相，獨特的不對稱單肩蓬蓬袖營造狂野氣息，而紅色蕾絲裙在劉詩詩舞動下賦予生命力，層層裙襬堆疊更顯艷麗，唯獨不改一頭長髮，讓粉絲看見劉詩詩百變風格。

此外，劉詩詩也呼應拍攝靈感「自定義」談起自己對於幸福的定義：「現在這樣就很好了，做人要知足，我們非常幸福。」簡單一句話流露對於婚姻的理解，畫面曝光後也火速以「劉詩詩黑長直」登上微博熱搜，引發網友大讚：「長髮竟然更美」、「氣場超強」、「當媽媽以後表現力更好。」

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