孫芸芸又秀美腿辣曬TB包　BURBERRY帆布系列女神都搶入手

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、＠lurehsu、品牌提供

名媛辣媽孫芸芸身為最強帶貨女王，已成功帶起多款火熱包款，包括前陣子與女兒的Chloé 姐妹包以及CELINE托特包，近期則是由BURBERRY的經典TB包躍上了孫芸芸的IG版面，為BURBERRY今年春夏推出全新帆布系列的其中一員，另外，本季也將標誌性的TB包重新演繹，加入了吸睛的動物元素，給喜愛TB包款的朋友們更多新選擇。

孫芸芸斜倚在桌子上，一身橘棕色洋裝開衩露出大長腿，與手上清爽的米白色帆布TB包款非常相襯。「TB」包為創意總監Riccardo Tisci入主後推出的首批包款，TB金屬鎖扣則是由藝術家Peter Saville以品牌創始人Thomas Burberry名字為靈感所設計出，如今已成為品牌經典的標誌，而復古方形的TB包也受到眾多名人的愛戴。

▲小型雙色調帆布皮革TB包，NT＄65,000。



BURBERRY 2020春夏推出的帆布系列，除了孫芸芸手上的雙色調帆布TB包之外，還有許多包型的選擇，包含許路兒身上的可愛小圓包，還有全新的Pocket 包款，扁平的設計是源自於BURBERRY典藏檔案的啟發，相當特別。

此外，也不乏如Peggy水桶包、Anne棉質帆布斜背包的實用包款，全系列印有品牌徽標圖案，米白色帆布與明縫皮革的搭配，簡簡單單的雙色調設計，輕鬆營造清爽的春夏氛圍。

BURBERRY亦在本季為優雅經典的TB包煥新一番，於標誌性包款匠心打造摩登風格造型，延續了秀場上的動物主題，靈感源自古典插圖的猴群圖案，以及沉睡中的動物，以絲綢材質呈現寫實的插畫印花，搭配硬挺立體皮革包型，特別的華麗、吸睛。

▲動物印花絲綢及皮革 TB 包，中型NT＄95,000、小型NT＄75,000。



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