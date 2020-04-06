fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸又秀美腿辣曬TB包　BURBERRY帆布系列女神都搶入手

> >

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、＠lurehsu、品牌提供

名媛辣媽孫芸芸身為最強帶貨女王，已成功帶起多款火熱包款，包括前陣子與女兒的Chloé 姐妹包以及CELINE托特包，近期則是由BURBERRY的經典TB包躍上了孫芸芸的IG版面，為BURBERRY今年春夏推出全新帆布系列的其中一員，另外，本季也將標誌性的TB包重新演繹，加入了吸睛的動物元素，給喜愛TB包款的朋友們更多新選擇。

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

孫芸芸斜倚在桌子上，一身橘棕色洋裝開衩露出大長腿，與手上清爽的米白色帆布TB包款非常相襯。「TB」包為創意總監Riccardo Tisci入主後推出的首批包款，TB金屬鎖扣則是由藝術家Peter Saville以品牌創始人Thomas Burberry名字為靈感所設計出，如今已成為品牌經典的標誌，而復古方形的TB包也受到眾多名人的愛戴。

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

▲小型雙色調帆布皮革TB包，NT＄65,000。

BURBERRY 2020春夏推出的帆布系列，除了孫芸芸手上的雙色調帆布TB包之外，還有許多包型的選擇，包含許路兒身上的可愛小圓包，還有全新的Pocket 包款，扁平的設計是源自於BURBERRY典藏檔案的啟發，相當特別。

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

此外，也不乏如Peggy水桶包、Anne棉質帆布斜背包的實用包款，全系列印有品牌徽標圖案，米白色帆布與明縫皮革的搭配，簡簡單單的雙色調設計，輕鬆營造清爽的春夏氛圍。

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

BURBERRY亦在本季為優雅經典的TB包煥新一番，於標誌性包款匠心打造摩登風格造型，延續了秀場上的動物主題，靈感源自古典插圖的猴群圖案，以及沉睡中的動物，以絲綢材質呈現寫實的插畫印花，搭配硬挺立體皮革包型，特別的華麗、吸睛。

▲孫芸芸BURBERRY。（圖／品牌提供）

▲動物印花絲綢及皮革 TB 包，中型NT＄95,000、小型NT＄75,000。

►孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

►帶貨女王當之無愧！孫芸芸背上CELINE緹花托特包　上市秒斷貨

關鍵字：

孫芸芸, BURBERRY, TB包, 帆布, 許路兒
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

人生好累？ 5個念頭讓你放過自己

人生好累？ 5個念頭讓你放過自己

交往初期令人焦慮的4個煩惱：在意前任的影子、何時說「我愛你」？

交往初期令人焦慮的4個煩惱：在意前任的影子、何時說「我愛你」？

「上次傾聽內心是什麼時候」？迪士尼公主9句經典台詞變插畫，快設成桌布 5雙精品低跟鞋展現女人味！CHANEL雙色鞋耐看好搭、DIOR爆款是夢幻逸品 「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活 SK-II青春露殺到超低價只到4／6中午　油皮、乾荒、暗沈都有得解 IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包 85度C連假限定1天冰咖啡第2杯20元　星巴克馥郁那堤「買一送一」 奧斯塔羅12星座一周運勢0406-0412　雙子正面評價增加、處女求婚成功

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面