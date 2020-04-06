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星巴克竟然出唇膏！超美櫻花杯縮小變積木　只送不賣超想要

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▲星巴克stonebrick。（圖／翻攝stonebrick官網）

編／Linda　圖／翻攝自Stone Brick官網

櫻花控看過來！韓國星巴克攜手韓國彩妝品牌Stone Brick推出超美「櫻花積木」唇膏，共有2款唇膏和1款無色潤唇膏，除積木底座外，還附超迷你星巴克外帶杯裝飾，根本要燒死少女們！

Stone Brick X 星巴克 聯名積木唇膏

▲星巴克stonebrick。（圖／翻攝stonebrick官網）

櫻花綴飾的積木唇膏包裝外加底盤和超可愛星巴克杯子只送不賣，即日起只要在韓國購買2杯星巴克的「櫻花限定飲品」，就可隨機獲得一支唇膏或潤唇膏，如此吸睛的活動也讓台灣網友敲碗，希望推出類似活動。

現在無法去韓國也別傷心，Stone Brick在官網上推出超值櫻花套組，內含單色眼影、唇膏、雙色積木和超應景櫻花樹等裝飾小物，目前打7折特價23,800 韓元，約台幣590元，光唇色號就有32種可選，而眼影則有27種選擇，CP值超高。

▲Stone Brick Ｘ 星巴克 聯名積木唇膏。（圖／翻攝自Stone Brick官網、@stonebrick_official）

▲Stone Brick Ｘ 星巴克 聯名積木唇膏。（圖／翻攝自Stone Brick官網、@stonebrick_official）

此次聯名在韓國廣受女孩歡迎，許多部落客也拍了開箱影片，親自組裝每項小配件，積木和唇膏底部都有磁鐵，靠近相吸的瞬間很放鬆療癒呢！

因應櫻花季節到來，許多品牌也推出與櫻花主題相關產品，韓系美妝品牌ETUDE HOUSE，自2018年推出櫻花系列至今已邁入第三年，今年再度推出新櫻花商品「微熱櫻花系列」，6色眼彩盤共4款選擇，輕鬆打造多種妝容，櫻花馬卡龍和櫻花泡芙腮紅餅超顯白。

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關鍵字：

Starbucks, 星巴克, 星巴克聯名, Stone Brick, 韓國彩妝, 韓國
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