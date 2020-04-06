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比母親節還殺！免稅滿4000再現折200元　盤點必買10大化妝品組合

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記者李薇／綜合報導　圖／翻攝自昇恆昌官網

受到疫情影響，出國人數大幅減少，免稅店的生意也跟著下滑，龍頭昇恆昌不但在近期舉辦特賣會活動，最近更是祭出免稅單品直接宅配到家，不需要出國，就可以享受比專櫃更優惠的價格，消費滿4000元再折200元、剛開幕滿3000元就免運宅配到家，優惠簡直殺到不行，4月6日剛上線，就塞爆網路，造成官網癱瘓。

▲免稅。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

提到免稅店必買的商品，化妝品絕對是很多人出國必囤，《ET FASHION》也整理10大必買，價格直接打趴專櫃母親節優惠，還不快上網下單，買越多、省越多。

1.SK-II 青春露雙瓶裝特惠組，230ml*2、售價9000元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

SK-II的粉絲們應該都知道，買青春露都是要用1ml多少錢去換算的，像是昇恆昌這套230ml兩瓶的組合，加起來總共是460ml，售價9000元，相當於1ml、19.5元，跟母親節大罐330ml、特價7,182元，換算下來是21.7元整個便宜超多，一定要搶。

2.SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜100g、售價4600元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

活膚霜也是SK-II非常經典好用的單品，目前官方的售價是80g、售價5080元，1g相當於63.5元，這次昇恆昌的價格則是100g、售價4600元，1g約是46元，喜歡使用乳霜保養的人，絕對不要錯過大容量的包裝款式。

3.資生堂 百優精純乳霜，75ml、售價2950元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

資生堂旗下的百優精純乳霜，是很多媽媽遇到母親節檔期要囤貨的好物，這次昇恆昌祭出大容量包裝、2950元的價格，比起官方母親節同樣容量特價3,300元，還要便宜350元，同樣也是寵愛媽媽跟自己都可以下手的單品。

4.雪花秀 潤燥精華兩件特惠組，90ml*2、售價5,330元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

雪花秀的潤燥精華也是非常經典的明星商品，這次在母親節並沒有推出90ml兩瓶的組合，但以一般專櫃同容量的價格，單瓶售價是60ml、售價2780元，相當於1ml售價46.3元，昇恆昌組合則是1ml、29.6元，價格真的是有夠殺！

5.雪花秀 滋陰生人蔘修護霜EX-滋潤型，60ml、售價5450元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

雪花秀的滋陰生人蔘修護霜EX可以說是品牌起家的扛霸子，這次母親節也推出相關的特惠組，除了有正貨之外，還有化妝水、精華液等等的整個套組，售價是6980元，單買乳霜的定價也是這個價格，所以如果不是需要其他小ml數的保養，昇恆昌的價格可以說是很便宜。

6.肌膚之鑰 精質乳霜，50ml、售價22,000元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

台灣專櫃精質乳霜是30ml、售價18,500元，相當於1ml是616.6元，這次昇恆昌推出的是50ml的大容量，售價22000元，相當於1ml是440元，便宜了176元左右，整罐算下來可以說是便宜了將近千元，這時候想要入手頂級的保養系列，這價格很可以。

7.肌膚之鑰 光耀幻妍餅，10g、售價2550元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

母親節大多人都是買保養品居多，不過彩妝也是一些小資女孩會趁著優惠價格入手精品彩妝的時機，一向很受好評的光耀幻妍餅專櫃價格是2850元，昇恆昌不但售價就比別人便宜300元，買3件還可以再湊85折，簡直殺到流血。

8.迪奧 癮誘粉漾潤唇膏*2，售價1930元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

乾唇人都大為推薦的癮誘粉漾潤唇膏，在專櫃單支售價就要1200元，兩支2400元，這次兩支1930元相當於再8折的優惠，雖然不能挑選顏色，只能拿到經典的明星色號，但只要可以省下荷包，就很值得入手。

9.蘭芝 睡美人香氛水凝膜4件特惠組，售價2850元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

這次針對母親節，蘭芝官方推出睡美人香氛水凝膜100ml、特價1150元的優惠，但還是不及昇恆昌的下殺優惠，一次4罐100ml的單品，優惠價只要2850元，以同等容量來說，平均一罐約713元，相當於下殺61折的折扣，比起專櫃價格更加吸引人。

10.茱莉蔻 緻愛護手霜特惠組，售價2050元

▲昇恆昌,SK-II,肌膚之鑰,雪花秀,Dior,迪奧,資生堂,蘭芝,茱莉蔻。（圖／翻攝自昇恆昌官網）

來自澳洲純淨農場的茱莉蔻，護手霜用過的人都說讚，這次母親節當然也有推出相關的組合，40ml*4的組合，優惠價是2900元，相當於一條是725元，不過昇恆昌的是採用3條一組的包裝，售價2050元，相當於一條683元，對於每天都要用的護手控來說，免稅價格可以省下很多。

關鍵字：

昇恆昌, SK-II, 肌膚之鑰, 雪花秀, Dior, 迪奧, 資生堂, 蘭芝, 茱莉蔻
fashion.net

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