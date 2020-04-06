眼霜塗錯長脂肪粒？牛爾老師曝3大關鍵　用量、正確手法全公開

▲不想讓眼周細紋洩漏年齡，眼周保養要認真做。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



記者張毓容／台北報導

為了防止眼下細紋讓人看起來變阿姨，大家都知道眼周保養的重要性，但對於眼霜的使用還是有很多人充斥著許多疑問，到底眼霜怎麼塗才正確？怎麼塗才不會長脂肪粒？美容教主牛爾老師近日就在網上解答關於眼霜的眾多謎題，從眼霜的用量、使用時機到正確手法全都一一說明。

何時開始用眼霜

太早開始用眼霜會冒痘？什麼時候開始用眼霜比較好？關於眼霜的使用時機，眾說紛紜，其實可看個人膚質狀況而定，像是牛爾老師自己就笑說「我從國中開始就擦眼霜了！」

牛爾老師解釋，因為眼周肌膚本沒什麼毛細孔，不太會出油，眼周皮膚比臉部更乾燥，所以不用擔心擦眼霜會長痘痘，年輕肌膚也可以擦眼霜，但如果你只是把眼霜塗到臉上，隨便亂抹一兩下，過油的眼霜可能會因吸收不良，產生一粒一粒白白的脂肪粒，所以擦眼霜的用量、方式都很重要。

▲眼霜的用量基本一顆米粒大小就夠，但還是可依個人狀況調整。（圖／翻攝IG@origins）



眼霜的用量

針對眼霜該用多少份量？牛爾老師說因為每個人膚質不同，肌膚乾燥程度不同，所以眼霜用量其實是因人而異，比如一般肌膚、中性或偏油性肌膚，大概擦一個米粒大小就夠了，但如果像老師自身是眼周肌膚很乾的人，則可以擦到小拇指大小的量。

眼霜的使用步驟



牛爾老師建議，眼霜的最佳使用時間點是在精華液後、乳液／面霜前，在這兩個步驟之間的時候擦上眼霜，且除了眼霜之外，在整個保養流程中，每一個步驟的保養品都可以帶到眼皮上，幫助滋潤眼周肌膚。

▲牛爾老師建議用輕拍的方式幫助眼霜吸收即可。（圖／翻攝IG@wasobeauty）



眼霜的塗抹法



前陣子在網上曾掀起一波眼霜塗抹方式的論戰，有人說眼霜要順時針按摩，也有人說是逆時針，各個都說得很有理，但就是沒個結論。關於眼霜的塗抹法，牛爾老師建議大家用不斷輕拍的方式，拍到眼霜吸收就可以了，這樣就不怕手法或施力不當而拉扯到眼皮。

而牛爾老師的「輕拍法」是先用無名指或小指的指腹，將眼霜稍微抹開，接著以指腹不斷輕拍整個眼周，從上眼眶到下眼眶、魚尾紋區一直到太陽穴周圍都要擦到眼霜並輕拍，一直拍到看不見眼霜的霜體，就表示眼霜已經被吸收了。

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