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吵架必輸星座Top 3 ！雙魚超容易被說服、第一名開口就弱掉

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

生活中遇到不順心的事情很多人都會選擇大膽發聲，意見不合時「吵架」總是難以避免，以星座角度來看，以下3大星座凡是吵架一定會輸，一站出去瞬間弱掉就是吵不過別人！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 摩羯座

摩羯座是出了名喜歡講道理的星座，當他們天真的以為道理能戰勝一切時，這個社會偏偏很多人是不講道理的，所以摩羯也就自然而然很容易吵輸對方，也因為一根筋的死腦袋個性，讓摩羯非黑即白，不存在什麼灰色地帶，往往會對於自己看不順眼的事情發聲，雖然仗義執言，不過可能沒什麼效果。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙魚座

雙魚座是柔情似水的星座，這點很多人都清楚，不管是遇到家人或是戀人，雙魚會先用無比寬大的心胸去包容對方，就算遇到意見不合時，也會試探性的表達自己的看法。通常他們話語權會馬上被搶走，雙魚只好摸摸鼻子走人，但是要注意的是，雙魚戰鬥力雖然薄弱，不過一旦生氣可是會嚇到很多人的。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天秤座

吵架一定會輸的星座非天秤座莫屬，雖然說天秤吵架已經是挑戰他們極限了，不過天生與世無爭的個性，讓他們很容易妥協，通常都在勸架的他們一旦加入吵架行列，會變得自己都難以接受，而且天秤很容易被對方牽著鼻子走，也難怪一站出去就輸了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 吵架, 摩羯座, 天秤座, 雙魚座
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