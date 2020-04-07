日清小雞最懂你！爆笑重現生活中令人暴怒的瞬間

編輯／JJ 圖／翻攝自YT@日清食品グループ公式チャンネル

日本日清食品NISSIN所推出的泡麵經常包辦各大泡麵排行榜，尤其是雞汁口味系列的黃色小雞，喜歡吃日本泡麵的朋友們肯定認識它，近期日清泡麵將小雞作為故事主角，推出了可愛又獵奇的動畫廣告，三分鐘內匯集了36個生活中令人一秒暴怒的瞬間，貼切的情節讓網友們超有共鳴，短短兩週觀看次數便已破百萬！

無論是尷尬的、生氣的、無奈的、不幸的，生活中覺得全世界與自己作對的瞬間，日清小雞通通都懂，以下就一起來看看網友們最有共鳴的幾個瞬間：

＃走出商店發現雨傘被偷走

＃電影院坐在一對卿卿我我的情侶旁邊

＃眼藥水永遠滴不進眼睛裡

＃調味粉不小心加太多



＃旁邊網美吃個飯超擾民

＃公共垃圾桶塞滿爆出來，還掉到腳上

＃結帳隊伍換來換去永遠不會比較快

＃明明都是空位還硬要坐旁邊

＃手機螢幕裂成蜘蛛網

三分鐘內小雞的情緒越來越接近崩潰邊緣，在最後一幕，小雞被人撞到，手機落下碎成蜘蛛網狀，成為了壓垮駱駝的最後一根稻草，原來一系列日常厭世情節，是為了即將推出的新口味鋪梗，幾天後也釋出了最新廣告，動畫與現實的交錯畫面非常有創意，視覺處理上更是一極棒，不禁讓網友們驚嘆：「日本廣告實在太好看。」

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