連木村光希都愛的「文青派指甲油」　簡約包裝質感滿分

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、Cherylsbeautylounge IG

文青風格向來以簡約的包裝設計，受到很多人的喜歡，最近這股風格也吹向美甲界，有許多品牌推出綠色概念的指甲油，不但不使用毒害的化學成分，像是甲苯、甲醛，連包裝也是搭配簡單的英文設計，擺在桌上看起來都很有個性，連木村光希都沒辦法抗拒它的魅力。

1.Manucurist 巴黎美甲師

來自法國的專業指彩品牌「Manucurist 巴黎美甲師」，是由在精品業闖蕩多年的Gaelle所創立，品牌以簡約的淡粉紅色標簽設計，上面寫了Green的字樣，象徵「綠色美妝」的堅持，運用多達87%天然成分，包括椰子油、竹子萃取等成分製造，不含有甲苯、甲醛等有毒成分，不但可以降低對指甲的傷害，也希望可以保護、滋養甲片。

Manucurist 巴黎美甲師最熱銷的「綠植感系列」指甲油總共推出24色，每一個顏色都是創辦人Gaelle運用過去在精品界對於色彩的敏銳度所研發，不但擦起來很顯肌膚白皙，圓弧的刷頭也非常好推勻，完全不輸精品品牌的指甲油。

2.uka 彩色指甲底油zero

針對春夏的繽紛季節，日本品牌uka推出全新的彩色指甲底油zero，色號從6/0到11/0總共是6個顏色，有包括欣欣向榮的草綠色、香草白、煙燻灰等等，還有可愛的薰衣草紫、奶油甜桃粉，每個顏色都很有日式的沉靜、典雅，完全不會螢光或是過於誇張。

不僅僅是顏色非常厲害，在指甲油的質地上，裡面特別添加護甲精露，內含麥角硫與維他命C雙重搭配，既能護甲打底，同時也是剔透的彩色指油，是顏色更加持久的秘密關鍵，難怪之前受到木村光希的青睞，搶先使用新色為飾品品牌拍攝廣告大片。