【敦南誠品熄燈系列4】奧美集團創意長龔大中　用「全球限量1本」的書浪漫告白

▲敦南誠品對台灣奧美集團創意長龔大中來說，有許多特別的回憶。

記者蔡惠如／台北報導

敦南誠品即將熄燈，台灣奧美集團創意長龔大中，分享著他與誠品的故事，在道別時下了一個浪漫的註解：「敦南誠品是創辦人吳清友的夢想，30年間誠品已經從一間書店，持續茁壯到誠品生活，這個夢還是會隨著其他分店的承接繼續做下去，即便敦南要結束，日後也能繼續在夢裡相見。」

▲台灣奧美集團創意長龔大中談敦南誠品熄燈，意境浪漫。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

▲龔大中從學生時期到工作，都有對敦南誠品的記憶。

有著近18年廣告創意資歷的龔大中，在高中時期初接觸誠品，那時社會風氣漸開，誠品風尚般的文青形象，也吸引他在書架間啟蒙自己的認知與思想，而在大學剛畢業、初入社會的時候，走進書店面對知識巨海，卻給他一股害怕想逃避的壓力，他回憶：「那時感覺被龐大的知識包圍，像快被淹沒了。」

▲龔大中透露，曾經懼怕被這麼多書籍、知識包圍，但現在已經能悠游其中。

在職場打滾數年做出了成績，創作了「全聯先生」、「多喝水超人」等知名的廣告角色，還以導演身份拍了知名樂團五月天2首歌曲MV，跟誠品最貼近的，應該是因為喜歡跑步而出版了《我在跑步》、以及以創意人角度編寫的《當創意遇見創意》的作家身份。

▲在敦南誠品，隨意地遇見不同的書。

沒想到充滿創意人浪漫因子的他卻透露，第一本書其實不是上述的兩本，而是更早的時候寫的、全球限量1本、「在敦南誠品發表」的書。多年前，他為了追求一個女生，寫了些文字給對方，請朋友幫忙畫插畫，做好書封，煞有其事地印出一本「自製書」，他回憶道：「我把那本書放在誠品的文學區，帶那個女生來逛，逛到那個地方，我說『最近有本書好像蠻好看的，就在這邊』然後拿給她看。」當作者的名字印入她的眼簾，便成就了最高招的告白。

時光已過去，「無二」的散文書成就了浪漫的美好記憶。

40歲後，龔大中表示走進誠品，不再有初入社會時走進誠品書店那時想逃開的念頭，他感到舒服自在，無論是因為什麼理由而來，也許可能遇見一本新的、觸及目光的書，可能發現什麼、都是隨緣。



現在的他回到敦南誠品，對於要他「找出自己的書」的臨時要求，一開始覺得有點為難，在偌大的書店裡徐行慢走，在發現自己的書當下，意外地露出驚喜表情，直說：「這本書居然還找得到！」還拿起手機拍照留念，他透露書寫完之後就沒再看過，問起原因，他笑說：「覺得噁心。」話雖如此，但與自己寫的書「重逢」，仍是欣喜又別具意義，他感性地說：「希望它不要被買走，放在架上，跟敦南誠品度過最後一天。」

▲龔大中在敦南誠品找到自己的作品《當創意遇見創意》。



或許在誠品書店中的每個人，都正在經歷某種自我的階段，敦南誠品伴隨著台灣60、70、80甚至是90年代的人成長，看著他們蛻變，龔大中表示，敦南誠品像是交集的所在，每個人都有屬於自己的故事，然後在這城市的心臟相遇，經歷，是這空間最值得懷念的地方。

▲龔大中在敦南誠品的倒數計時牆前拍照。

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