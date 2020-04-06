LISA只是補個妝　就狂吸377萬粉絲按讚

記者李薇／綜合報導

南韓BLACKPINK成員LISA最近因為大陸選秀節目《青春有你》人氣再次爆紅，厲害的動感舞姿，還有成為導師之後的嚴謹態度，讓她話題度再次飆高，最近她在個人IG分享一張補妝照，更是直接吸引377萬人次按讚，粉絲直呼「太美了」。

▲LISA一個補妝就有377萬人按讚。（圖／lalalalisa_m IG）



LISA在BLACKPINK中，向來就是舞蹈擔當，即使手長腳長，跳起舞來卻一點都不會僵硬，有力的動作加上漂亮的姿勢，讓網友看她跳舞簡直就成為一種享受，最近她擔任起練習生們的導師，完全不藏私的教學舞蹈動作，嚴格的緊盯每個練習細節，讓她迅速漲粉，魅力爆表！

▲LISA最近人氣爆紅。（圖／lalalalisa_m IG）



最近LISA也在個人IG PO出日常生活照片，只見她拿起粉紅色的氣墊粉餅，正在忙著補妝，細緻的肌膚散發出微微的光澤，簡約的棕色眼影還有黑色眼線，整個妝不會讓人覺得過濃，搭配黃色針織毛衣，讓LISA變得像個日常女孩一樣親切，難怪吸引377萬粉絲朝聖，紛紛按讚「真的很美」。

▲moonshot推出的氣墊粉餅。（圖／moonshot_korea IG）



LISA在使用的氣墊粉餅，也被網友翻出來，發現是來自於YG旗下美妝品牌moonshot的單品「Glassyfit Cushion」，主打可以創造出宛如玻璃般的亮澤感肌膚妝容，同時擁有厲害的遮瑕度，直接一顆就可以打造完美的肌膚質感，不需要另外使用遮瑕，一樣能夠完美無瑕。