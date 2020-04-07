小王子現身萬寶龍筆尖　還有星星手環、袖扣配成套

▲萬寶龍大師傑作小王子系列書寫工具珍貴樹脂28,900元，14K金筆尖鐫刻小王子為星球除草的圖案。（圖／萬寶龍提供，以下同）



記者陳雅韻／綜合報導

安東尼．聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）創作的《小王子》（Le Petit Prince）不僅是文學經典，也是許多精品的靈感來源，萬寶龍（Montblanc）第三度推出大師傑作系列小王子特別版書寫工具，以他的故鄉「B612號」小行星為設計主題，探討地球與人關係，每一款筆夾均以金色亮漆星星裝飾，呼應故事中小王子告訴飛行員只要仰望星星就能想起他的笑聲。

▲筆蓋鐫刻星星圖案與「B612」小行星名稱的小王子系列Doué Classique鋼筆，43,000元。



▲採用歐洲櫪木製作筆身與筆蓋的小王子系列Solitaire Le Grand鋼筆，68,700元。



萬寶龍第三代小王子書寫工具主色調為勃艮地紅色，入門款的Le Grand與Classique筆蓋與筆身採用拋光高級樹脂搭配香檳金色包金配件，鋼筆的14K金筆尖鐫刻小王子為星球除草圖案；Doué Classique筆款則以布滿星星圖案的香檳金色包金筆蓋搭配半透明亮漆筆身，18K雙色香檳金色金質筆尖上為玫瑰圖案綴飾。

▲萬寶龍大師傑作系列小王子50ml墨水（左）1,300元，小王子#146筆記本2,700元。

最特別的版本是筆蓋與筆身均以歐洲櫪木製作，磨製的每個星星圖案都可見細膩做工，而每一支筆都鐫刻狐狸向小王子分享的名句「On ne voit bien qu'avec le coeur（只有用自己的心才能看清事物）」。萬寶龍同時為此系列推出專屬的墨水、筆記本與節慶套組，想將小王子元素戴上手也沒問題，結合勃艮地酒紅色皮革與精鋼的手鍊、星星圖案袖扣滿足品味男士。

▲萬寶龍大師傑作系列小王子手鍊（左）10,700元，小王子袖扣9,400元。



IWC（萬國錶）以《小王子》為主題的飛行錶也赫赫有名，款式從基本三針日期錶、計時碼錶至陀飛輪錶均備，以大型飛行員腕錶「小王子」特別版為例，錶背特別鐫刻身穿大衣、攜帶佩劍的小王子的形象，相當吸引人。

▲IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，430,000元。（圖／翻攝IWC官網）

