6個「NG習慣」讓背後痘冒不停　原來洗髮不慎也會誘發

▲背部肌膚也完美無瑕，才是全方位美女。（翻攝自IG/jennierubyjane，以下同）

編輯 / Lily

除了顧好臉上痘痘，那麼身上呢？許多女生都有說不出口的困擾，一到夏季背部痘痘就大現形，不只是背，有時候前胸也逃不過，避開以下6大錯誤習慣，讓惱人的背後痘不要來！

習慣重口味

就像臉上的痘痘粉刺一樣，背後痘痘的生成多半和飲食習慣很有關，現代人習慣吃重口味食物，炸物不離手，又愛吃甜食，導致背後痘痘越發嚴重。以皮膚科醫師觀點來看，背後痘痘護理方式和臉上痘痘一樣，不外乎要從飲食著手，像是多喝水、多吃蔬果，好的飲食習慣才能幫助體內髒東西排出。

衣服不透氣

背後肌膚分佈著許多皮脂腺，有時候穿不透氣衣服會讓肌膚悶著，又或是運動完沒有馬上沖澡，汗水加上浸濕衣服容易滋生細菌，當油脂阻塞毛孔，就容易形成粉刺或痘痘。

清潔不當

抗痘最重要的就是清潔，背部肌膚通常清洗不到，導致容易忽略，可藉由洗澡巾將後背的油脂髒污洗乾淨，除此之外，使用潤護髮品時，記得要確實沖洗，否則殘留在背部，很有機會誘發背部痘痘。

用太熱的水洗澡

清潔不當會致痘，但是過度清潔也會破壞肌膚皮脂層，瘋狂清潔去油，反而導致背部分泌更多油脂來保護肌膚。去角質一周兩次為限，洗澡也不要用過熱的水，都能避免過度刺激肌膚。

作息不正常

除了飲食習慣，充足睡眠是維持好肌膚的重點之一，熬夜會讓身體免疫系統大亂，進而影響體內新陳代謝，如此一來容易生痘痘粉刺，更容易讓黑色素沉澱，不可不防。



床單、枕頭套沒定時清洗

晚上躺著的被單、枕頭套等，都會接觸到身上的皮脂，更會累積不少灰塵，如果沒有定期清潔，身上的汗水和皮脂，接觸寢具上的髒污，很容易誘發痘痘，因此被單、枕套要頻繁更換，到了夏季要更勤勞才是。