飲食瘦臉法正夯！「6種食物」多吃，輕鬆變成小V臉

▲善選食材不僅能小臉，還有美肌效果。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

天氣又轉冷，冬季累積的肥肉還能靠衣服遮一下，但肉肉臉可是遮不住，不管何時，瘦臉絕對是當務之急，以下5種食物含有大量纖維素、維生素，不但能消水腫，充滿嚼勁的口感還能幫忙做運動，想要瘦臉就從挑選正確食物下手！

紅豆

紅豆是富含鉀，加上擁有豐富纖維，因此多吃能可以幫助排便與利尿。多喝紅豆水能排除體內多餘水分，當臉部水腫消失，臉自然變小了。

冬瓜

冬瓜含膳食纖維，它能改善血糖，同時防止脂肪堆積，冬瓜的利尿效果十分顯著，建議可以切片煮湯，像是冬瓜排骨湯、冬瓜玉米湯都是不錯的食療法。

小魚乾

小魚乾或是柴魚皆含豐富鉀元素，多吃還能促進口腔運動，但因為魚乾含鹽量很高，多吃對身體沒有益處，記得不要天天吃。



豆苗

豆苗同樣也含有能消除水腫的鉀，咀嚼起來很有口感，是兼具營養價值及促進口腔活動的優質蔬菜。

紅蘿蔔

有人不喜歡紅蘿蔔生生的味道，但其實它具有小臉功效，建議每天早上喝一杯蜂蜜紅蘿蔔汁，不僅養顏美容又小臉。內含豐富維生素，還可增進血液循環，能使膚色紅潤且光滑，對於美容有不錯的效果。



芹菜

芹菜具有豐富纖維質，同時有促進口腔活動的功能，不論拿來作為食材煮菜，又或是簡單的生吃，芹菜都十分可口健康。它更含有豐富鐵質，如同菠菜一樣能改善肌膚沒血色、乾燥，還能使頭髮變得黑亮。

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