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蕭敬騰越來越會穿！《歌手・當打之年》展現高衣Ｑ每套都帥爆

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

歌手蕭敬騰近期在大陸歌唱節目《歌手・當打之年》中有多次亮眼表現，與其他多位實力堅強的歌手一同較勁，除了欣賞令人聽得如癡如醉的演唱，老蕭在《歌手》中的多套穿搭也相當搶眼，例如最新一期中穿著BALLY皮衣勁裝深情演唱《披星戴月的想你》，帥爆觀眾，一起來看看更多時尚歌王蕭敬騰的帥氣造型：

▲蕭敬騰。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰。（圖／品牌提供）

蕭敬騰於上星期的《歌手・當打之年》中，深情演唱了來自樂團告五人的歌曲《披星戴月的想你》，一身黑色皮衣勁裝來自BALLY男士的春夏新裝系列，並梳起了復古髮型，搭配上鮮紅色的電吉他，造型格外耀眼。以頂級皮質及內斂做工聞名的瑞士百年品牌BALLY，在今年男士春夏系列服飾中，傳遞出沈穩內斂的質感之美，讓蕭敬騰本身的氣質與之完美融合。

▲蕭敬騰。（圖／品牌提供）

在節目中，蕭敬騰也曾於預錄片段巧妙的展現了高衣Ｑ，這套深海軍藍直紋線條高領衫搭配合身九分褲則是來自BOSS 2020春夏新裝Individuals系列，雖是休閒服裝卻也相當俐落、時髦，在蕭敬騰家中雄偉的「鞋牆」之前顯得更加氣勢。

▲蕭敬騰。（圖／品牌提供）

蕭敬騰擅長用亮眼的造型將演出更推向完美，在強烈的個人魅力下，所有服裝都顯得合乎常理，能輕鬆穿出「老蕭」風格，而在先前的集數中，這套白色穿搭與豹紋外套也相當吸睛，來自MONCLER天才計劃 (Moncler Genius) 中最新推出的聯名系列「2 Moncler 1952」，以白色調為基底的針織上衣，與拼接銀色面料的休閒褲，搭配搶眼的豹紋印花外套，為簡潔的單品增添一絲狂野韻味。

►蕭敬騰、小S換「一箭穿心裝」比可愛！超高衣Q網友狂讚：滿分

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關鍵字：

蕭敬騰, 老蕭, 穿搭, 歌手, 歌手當打之年, 大陸
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