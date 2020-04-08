就像糖葫蘆般光滑誘人！韓妞都在瘋的「琉璃唇膠」顏色爆飽和

▲超美的琉璃唇色。（圖／翻攝自beauty_ye0naaa IG）



記者李薇／綜合報導

有在關注韓系妝容的女孩應該都會發現，最近有一抹琉璃唇一直瘋狂洗版IG，比起霧面的唇彩，帶有光澤感的唇妝似乎又流行回來，不但可以完美的修飾唇紋，更可以展現出明顯的唇色，就像果凍那般誘人可口。

▲說是唇膠真的非常貼切。（圖／翻攝自rimi_channel IG）



這令人想嚐一口的琉璃唇色，出自stila全新的「Shine Fever Lip Vinyl」，從名字就可以發現，它不是一般的唇釉、唇蜜之類的妝感，而是唇膠類型的風格，就像透明膠帶一樣，會呈現出光澤明亮質感的唇色，但是卻不是透亮的色澤，而是超級顯色的唇妝效果。

▲雙色疊擦也非常好看。（圖／翻攝自ahrumongg IG、beauty_ye0naaa IG）



在修飾唇紋方面，唇膠可以明顯地讓唇紋隱形，看起來整個雙唇就像是裹了糖漿的水果，呈現出宛如糖葫蘆般的亮澤光滑，甜美得讓人好想嚐一口，非常適合有唇紋困擾的女孩，一抹就可以輕鬆打造飽滿欲滴的唇妝。

▲顏色非常飽和的唇膠。（圖／翻攝自stilakorea IG）



這次在全新的唇膠單品，總共推出6個全新的顏色，其中 #Pit Stop 色號最受到歡迎，那是乾燥玫瑰花的顏色，帶有一點點的薰衣草紫色搭配上粉紅的色調，最適合台灣女孩蠟黃的肌膚，可以完美的修飾，呈現出白皙透亮的肌膚光澤。