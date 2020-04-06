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選對澱粉更有助減肥！6大主食吃飽不胖還能瘦出好身材

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▲吃飽不胖！有助減肥的6澱粉主食。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

▲只要選對澱粉種類，減肥時吃主食不用怕胖還有助瘦身。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人減肥時都會戒吃澱粉類主食，因為怕變胖，就算肚子餓也不敢吃，但不吃澱粉一開始雖然會瘦很快，但同時新陳代謝也會跟著下降，而且會影響健康，一旦復吃，很快就會胖回來，得不償失。其實，有些優質澱粉，很適合減肥、健身時吃，不僅不容易胖，還能促進腸道蠕動、代謝、補充營養素等，吃飽不吃肥，還有助於瘦身。

#糙米

糙米富含維生素B、E，維生素E含量是白米的10倍，纖維素更是多達14倍，且食物纖維比白米高出6倍，可促進排便，加上口感較為硬實，能使進食時咀嚼更多次，增加飽足感。

▲吃飽不胖！有助減肥的6澱粉主食。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

#燕麥

燕麥的膳食纖維含量很高，其水溶性膳食纖維分別是小麥的4.7倍和玉米的7.7倍，且含有維生素B、E及多種物質，蛋白質含量15%，容易產生飽腹感，加上低GI特性，有助於調節血糖水平，女星鄧紫棋也曾靠著燕麥成功瘦出火辣好身材。

#藜麥

低脂低熱量的藜麥，營養價值高，被稱為超級食物，也是出了名的低GI食物，含有豐富纖維、各種維生素、礦物質及8種氨基酸，蛋白質含量還媲美牛肉，高達16～22%。

▲吃飽不胖！有助減肥的6澱粉主食。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

#紫薯

屬於五穀雜糧的紫薯含有豐富蛋白質、膳食纖維、維生素、多種礦物質及優質抗氧化劑——花青素，不僅對健康好，低脂、低熱量，飽腹感高，GI值相對其他碳水主食來說也較低，是健身界公認的優質主食，香港天后鄭秀文每到演唱會前，健身菜單就會搭配天天吃紫薯。

▲吃飽不胖！有助減肥的6澱粉主食。（圖／翻攝IG,unsplash,pexels）

#義大利麵

想不到吧！大家印象中感覺容易發胖的義大利麵，其實是低GI、低熱量的澱粉食物，真正影響熱量高低的關鍵是醬汁，如果搭配清炒、避開高油、高熱量的醬料，義大利麵也有助於減肥。

#玉米

玉米含有較多的粗纖維，比白米、麵粉高4～10倍，而大量鎂元素則能加強腸壁蠕動，還有所含異麥芽低聚醣是優異的益生元，都可促進腸道蠕動，保護腸道健康，幫助體內廢物排除。

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關鍵字：

減肥,  瘦身,  減脂,  減重,  健身, 飲食,  澱粉,  主食,  義大利麵,  燕麥,  藜麥,  糙米,  玉米, 紫薯
fashion.net

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