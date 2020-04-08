工作累爆、久坐變腫！5種超夯SPA　讓妳徹底放鬆還從臉美到腳

▲做SPA讓自己好好放鬆。（圖／pixabay）

文／C編

妳多久沒有好好放鬆了呢？趁著假期時間好好讓自己休息一下，選擇一個不錯的SPA，做做臉或是身體按摩，不但可以消除長期以來累積的身體壓力，更可以讓自己變得更加漂亮，小編就選擇5個最近人氣超高的SPA紓壓課程，身為上班族絕對需要去調理一下。

▼▼點圖搶新客體驗券▼▼

全身純手技紓壓＋全背亮白水嫩淨膚＋臉部專業手工速淨粉刺

▲麥茵茲纖體美塑沙龍，全身純手技舒壓+全背亮白水嫩淨膚+臉部專業手工速淨粉刺，新客體驗券（電子票券），原價3,800元，特價799元。點我購買。

長時間坐辦公室的上班族，最討厭的就是肩頸痠痛，自己按壓沒感覺，需要透過專業的按摩師利用手技幫助全身舒緩壓力，釋放疲勞與不適，搭配全背的亮白水嫩淨膚還有專業的臉部速淨粉刺，非常適合夏天穿搭想要露肩頸跟手臂的女孩，一個療程讓全身都達到完美狀態。

纖纖細腿美臀翹＋純手技排導舒壓

▲麥茵茲纖體美塑沙龍，纖纖細腿美臀翹+純手技排導舒壓-限女性使用，新客體驗券（電子票券），原價3,200元，特價599元。點我購買。

不僅是肩頸痠痛，很多上班女孩因為長時間坐著，也有下肢水腫的問題，建議可以搭配這套細腿翹臀的按摩療程，透過按摩師的手技幫忙改善腿部、臀部部還有足部腫脹的不舒服，重現纖細的美腿，這樣穿短裙或是短褲才會更加好看喔！

膠原激增緊緻仿真電波UPUP

▲麥茵茲纖體美塑沙龍，膠原激增緊緻仿真電波UPUP，新客體驗券（電子票券），原價3,200元，特價599元。點我購買。

母親節即將到來，還想不到要送媽媽什麼，選擇這個療程就對了，透過美容師使用熱力美塑膠原激增、仿真電波UPUP緊緻上提的手法，讓媽媽肌膚可以更加迅速回復Q彈，鬆垮垮的臉部也會變得更加緊緻細嫩。

手技鬆筋舒壓＋纖體甩油燃脂

▲麥茵茲纖體美塑沙龍，手技鬆筋舒壓+纖體甩油燃脂-限女性使用，新客體驗券（電子票券），原價2,800元、特價499元。點我購買。

為了防疫，宅在家的時間變多了，是否吃飽睡、睡飽吃呢？覺得自己開始胖起來，不可以再放縱下去，透過按摩師專屬的手技加持，可以幫助身體迅速燃脂，同時舒緩身體的壓力，讓整個人放鬆，卻更加緊緻。

瞬效Q彈無暇蛋白殼美肌

▲麥茵茲纖體美塑沙龍，瞬效Q彈無暇蛋白殼美肌，新客體驗券（電子票券），原價3,200元，特價499元。點我購買。

很多人熬夜追劇，結果讓肌膚變得乾燥無光，黑眼圈也跟著變深，這時候絕對需要臉部的肌膚美容，透過80分鐘的蛋白殼美肌純金鑽石微雕、粉刺清潔、毛孔調理最後再進行鎮定收斂，包準肌膚嫩到就像嬰兒的皮膚一般，飽滿又水潤。