Jennie素顏帶貨「香奈兒珍珠髮夾」　卡爾最後設計再度爆紅

記者鮑璿安／台北報導

有「人間香奈兒」封號的南韓女團BLACKPINK成員Jennie，在昨（6日）晚間一連PO出多張素顏照讓粉絲又驚又喜，即便脂粉未施Jennie五官仍舊精緻，仔細一看頭上還夾著CHANEL （香奈兒）2019秋冬髮飾，隨即破百萬讚數帶貨威力十足。

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南韓女團BLACKPINK成員Jennie近期忙於新歌錄製，在6日晚間突然PO出素顏照引發不少迴響，畫面中Jennie穿著全白排扣外套宛如鄰家女孩一般，脂粉未施的她比起濃妝逆齡許多，膚質更是無可挑剔，近距離自拍仍是抓不出缺點。

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▲卡爾拉格斐最後一季作品，各式珍珠髮飾火到現在。（圖／翻攝自ETFASHION IG、品牌官網）

然而就算素顏，Jennie頭上還是夾著香奈兒2019秋冬珍珠髮飾彰顯貴氣形象，可見「人間香奈兒」封號並非浪得虛名，該款髮夾出自時尚老佛爺卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）最後一季作品，運用品牌Logo 打造連筆書寫的模樣，再以珍珠佈滿勾勒而成。Jennie將它佩戴在烏黑秀髮上，更顯精緻亮眼，就算過季也完全不退流行，果然美照連環發立刻引來破百萬讚數，不少網友直呼：「太可愛了」、「人間香奈兒無誤」。

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