試・開箱／GUCCI最熱賣的唇膏是這5色！每支都讓人像穿上高級訂製服高雅

記者李薇／台北報導、攝影

精品唇膏向來擁有很高的關注度，因為價格相較於其他包包類別的產品更親切，同時又可以擁有設計師的創作，再來就是精緻度絕對比起一般專櫃還要高級，讓人買了不只是用，更有收藏的意味。盤點最近很火紅的GUCCI唇膏最熱賣的5個顏色，每一款從包裝到顏色，都非常用心，讓人用在雙唇的瞬間，就像穿了高級訂製服一樣奢華。

1.絲緞唇膏 #25 米開裡紅

絲緞唇膏是GUCCI旗下的霧面唇膏系列，這支米開裡紅呈現的是很經典的紅色調，但擦起來一點都不會顯黑，反而會讓自己看起來更加唇紅齒白，顯色度相當飽和，但卻一點都不會讓人覺得擦起來很乾，真的就像是絲緞一樣，會在雙唇化開。

2.絲緞唇膏 #505 復古珍妮特

熱賣第二名的是一支非常美麗的復古棕紅調，就像是為亞洲女孩的肌膚量身設計一般，塗抹到雙唇不但看起來高雅、貴氣，又很有華麗的復古感，讓人擦了就會上癮的顏色。

3.薄紗唇膏 #401桃氣少女

如果要從GUCCI中，找出一支讓妳顯嫩的唇色，那桃氣少女絕對是首選，如同薄紗般的透亮材質，可以帶給雙唇更加潤澤的滋潤感，同時呈現出細緻水光的光澤，帶有一點點的粉嫩桃紅調，可以打造出宛如嬰兒般的粉嫩雙唇。

4.薄紗唇膏 #508 黛安娜琥珀

雖然說是琥珀，但這支因為質地的關係，塗抹起來其實沒有太偏棕色調，反而是很自然的紅潤唇色，可以襯出性感優雅的亞洲肌膚，擦起來妳就是走紅毯的女星，氣場立刻稱霸全場。

5.薄紗唇膏 #25米開裡紅

看起來色號跟最熱賣的顏色一樣，但因為質地上的不同，塗抹起來反而有點偏向是珊瑚橘的顏色，非常有活力又繽紛的橘色調，一點都不會顯螢光，是很自然透嫩的橘粉質感，修飾唇紋的效果也更加提升。