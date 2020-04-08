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YouTube點擊破100萬！南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字腹肌

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▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲朴自美靠著「無痛瘦身計畫」，練出馬甲線。（圖／尖端出版，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓胖媽SMI朴自美，產後也因瘦不下來而苦惱，靠著自學鑽研出「居家鍛鍊馬甲線」計畫並成功塑身，在瘦身界成功闖出名號，影片在YouTube破100萬點擊，IG更有35萬粉絲追隨，教導大家只要6招就能擁有腹肌線條，一點都不難！

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

1. 交互抬腿 X 5次

躺在地板上，彎曲膝蓋輕輕把腳抬起來。接著兩腳交替往地板輕點兩下再回到原位。點地板的時候要盡量把腳伸遠一點，可以給腹部帶來比較大的刺激。

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

2.（抬頭）交互抬腿 X 5次

輕輕把頭抬起來做交互抬腿，這樣可以給肌肉帶來更大的刺激。

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

3.畫小圈 X 5次

放輕鬆躺下，雙腳伸直。雙手放在骨盆、臀部下面，這樣比較不會對腰帶來刺激。雙腳伸直抬起，再慢慢放下，在腹部需要出最多力的高度停下來。維持這個姿勢並用腳尖畫一個圈，左右各畫5個小圈。

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

4. 畫大圈 X 5次

左右再各畫5個大圈，圈越大越能給腹部帶來刺激。

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

5. 扭腰卷腹 X 10次

躺在地板上，膝蓋輕輕屈起，雙手貼在左右額際，或是十指交握輕輕撐著頭。彎曲的雙腳抬高至與地板成直角，用右手手肘去碰左手膝蓋、用左手手肘去碰右腳膝蓋，左右扭動身體。在做扭腰卷腹的動作時，注意伸直的腳不能碰到地板，扭腰的時候腹部要用力，讓身體不會有過大的晃動。

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

6.反向卷腹 X 10次

躺在地板上，在雙腿抬起的狀態下微微彎曲膝蓋，雙手請放在臀部下方。一邊想像著把骨盆往胸部的方向捲，一邊做卷腹。腳放下的時候速度要放慢，讓自己能充分地感受下腹部的刺激。一開始可能會比較不容易感覺到下腹部肌肉的運動喔！如果希望給肌肉帶來更多刺激，腳放下到接近地板的位置之後，可以接著做抬腿的動作。

▲▼南韓胖媽朴自美，「6招」練出川字肌 。（圖／尖端出版）

▲《自美快樂瘦：無痛瘦身！馬甲線女王的最強居家健身指南，教妳快樂吃×快樂動×快樂瘦！》（尖端4／16正式出版）

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關鍵字：

瘦身, 腹肌, 減重, 運動, 腹部, 南韓, 朴自美
fashion.net

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