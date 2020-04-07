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不講壞話不糾纏！分手人品高標的「完美前任」星座Top 5

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

有句話說得好：「分手見人品」，還真是沒說錯。情侶相愛時，相看兩不厭，對方犯的錯都能原諒，但一旦現任變成前任，有些人翻臉不認人，到處放話說前任壞話、詆毀對方；也有人是秉持著好聚好散，分手也會維持彼此體面的周到態度。如果你的前女友或前男友是以下5個星座，請放心，他們都是擁有高「分手人品」，堪稱「完美前任」的代表。

▲分手人品高！完美前任星座Top 5。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 5：射手座

天性熱情爽朗的射手座，喜歡把心力放在眼前的事物上，他們 的「分手人品」大致來說滿高分，其實是因為他們記不住。因為分手後，關於前任的事他們不會再花心力認真記，所以不管是好還是不好都記不清了，就算其他人提起前任，他們也只會「嗯～好像是喔～」或「喔喔，是嗎？」這樣敷衍帶過。

▲分手人品高！完美前任星座Top 5。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 4：水瓶座

腦迴路清奇，凡人捉摸不透的水瓶座，雖然在戀愛中也常讓另一半搞不懂，但他們對於每一位前任都很尊重。對他們來說，能分手的都沒什麼遺憾可言，既然沒以遺憾就沒什麼好計較的，所以一旦分手，他們會閉口不談，不隨便嚼人家舌根，為前任盡最後一份心力。

▲分手人品高！完美前任星座Top 5。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：牡羊座

對向來直來直往、個性直率的牡羊座來說，一說分手就是結束，不管他們再難過、再不捨，就算分手的原因在令人無言或憤怒，他們都不太會回頭打擾前任，頂多在喝醉酒時跟親朋好友哭訴一下，但也只是說說難過的心情，不會刻意說兩人之間的事情。

▲分手人品高！完美前任星座Top 5。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：處女座

想騙處女座真的不是件容易的事！重視各種細節的處女座一向心思縝密，觀察力好，分析力也強，常常輕易就能分辨出事情的真假，他們沒說出口不代表不知道，他們可能早就看出破綻了。

▲分手人品高！完美前任星座Top 5。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：摩羯座

個性保守嚴謹、非常有個人原則的摩羯座，在感情方面的人品也，他們會盡量讓所有戀情都是和平分手，且分手後幾乎不會主動提起與前任有關的任何話題，就算有人追問，也不會對外說對方壞話或批評他們，堪稱是「完美前任」的模範生代表。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 分手, 前任, 人品, 摩羯, 牡羊, 射手, 處女, 水瓶
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