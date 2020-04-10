這些美妝品牌持續為地球保護盡心力　LA MER海洋保育者、品木宣言種下3000棵樹

越來越多人重視地球保育，而其中我們身邊的美妝品牌也不遺餘力地投入永續經營行列，在動盪的這一年，這個時刻，就讓我們來看看這些品牌對我們所居住的地球付出的愛吧！

海洋拉娜始終站在海洋保育最前線

10多年來，海洋拉娜始終站在海洋保育最前線，透過各種行動的推動與參與，持續喚起 大眾環保意識，不間斷為海洋發聲，期待更多美好因而發生。海洋拉娜如同大海般堅定守護著所有愛用者，每一抹乳霜精華都倚賴著大海恩賜，海洋拉娜致力保護珍貴的海洋，至今仍然堅持採用永續的方式，以手工摘採來自溫哥華島純淨水域的深海巨藻，淬鍊出每一款海洋拉娜產品中，滋養的主要成分濃縮精華Miracle BrothTM！海洋拉娜也於每年6月推出100ml蔚藍之心限量版經典乳霜，而瓶罐上的美感藝術展現更成為熱愛海洋之美的詮釋，為下一代的美好環境盡一份心力。

2020品木宣言地球月

品木宣言預計於今年種下3000棵樹，再度跨界與公益組織-慈心基金會合作，期望透過彼此的影響力，呼籲更多人關注環保議題，為台灣打造豐富的生態樂園，並感染社會大眾擁有愛護並感謝地球的心！為了讓全台跟上這股愛地球風潮，品木宣言於四月計畫了一系列活動，無論線上或線下，隨時隨地就能找朋友一起愛地球！

AVEDA胖胖瓶減塑回饋企劃

自1999年起，AVEDA將4月22日世界地球日延伸成AVEDA地球月行動，串連全球消費者及各地環保團體，呼籲關注地球環境及最攸關生命的純淨水議題。至今AVEDA已投入超過6470萬美金於環保行動，讓全球超過130萬人口的生活及健康狀態因此獲得改善。臺灣水資源相對豐沛，但在人類擴大生活範圍時，自然環境逐漸改變，與人類共享環境的動植物也將連帶受影響。今年AVEDA將在地球月，透過《優人神鼓山上劇場共建募資企劃》、《胖胖瓶減塑回饋企劃》、《瓶蓋回家企劃》三大主題，邀請大眾一起關注純淨水議題，不僅是為人類及動植物守護生命仰賴的乾淨水源，更是重新建構人與大自然的友善關係。

法國嬌蘭與聯合國教科文組織宣布啟動為期五年的合作關係

法國嬌蘭與聯合國教科文組織宣布啟動為期五年的合作關係，將環繞四大主題展開：對聯合國教科文組織生物圈保護區的養蜂人進行培訓。養蜂作業的創建和設備安裝，讓每個養蜂場都設有50個蜂巢。技術支持和運營監測，確保環境永續，同時在經濟上也可持續發展。考慮並評估授粉對當地生態系統的益處，以便執行*關於授粉媒介評估報告的科學建議。這項計劃將重視並保護，世界各地不同生態系統中蜜蜂，擔任授粉媒介的關鍵作用。培訓和研究，將使養蜂人的知識和訣竅得以傳播，在重要的生物多樣性與糧食安全之間，建立更好的聯繫，從而為《2030年永續發展計劃》做出貢獻。

萊雅集團不斷追求並長期投入環保行動

萊雅集團不斷追求並長期投入環保行動—減少碳排放、解決供應鏈的森林濫伐問題、加強水資源管理，自許成為新永續經濟模範領導者的萊雅是一種肯定。萊雅集團主席與執行長Jean-Paul Agon表示：「我們很榮幸能成為唯一連續四年榮獲CDP三項A級評等的公司。多年來，萊雅一直致力於全面轉型為更具責任與永續商業模式的企業。這一卓越成績是我們各個團隊堅定不移的決心以及我們在2013年懷抱宏圖、訂下遠大目標的結果，這些目標成為我們永續發展方案『美麗・與眾共享』的一部分。雖然我們可以為如此出色的表現感到驕傲，但也知道我們不能滿足於現狀。我們將依據科學家的要求和地球的需要，繼續努力，減低對環境的影響。這是萊雅長遠成功所蘊含的道德責任與條件。」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 為自己設計一趟「心」旅程！完美平衡身心肌最佳狀態，一掃內在壓抑與外在的疑難雜症！

● 新光三越信義新天地把美妝專櫃搬出來了！買母親節優惠不用人擠人，在香堤廣場上用安全社交距離購物

● 美形臉養成2.0 最大分子玻尿酸注射式植入物Vivacy今年初來台