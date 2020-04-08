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12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好

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2020年四月份星座運勢的9個重要日期幫你畫好重點，個別星座又該如何在防疫時期衝刺工作運、桃花運、財運等等？快點進來看就知道！

2020年四月運勢畫重點

六個運勢加分日：

→3日金星進入雙子座，開啟一段有利創意的好時期，記得善用巧思勇於溝通。

→4日木星與冥王星合相於魔羯座25度，這是每十三年一次的好運，對於各星座的財運與工作運都有加持作用。正能量激增，不妨嘗試面對新挑戰，提升心理素質。

→7日天秤座滿月，金星與木星的相位好，社交活躍度與人氣成正比。

→11日土星與水星出現六分相，這一天可以簽署合約，這段期間打下的基礎將能持續很久。

→17日水星金星六分相，社交氣氛好，與金錢相關的計畫也能順暢。

→30日水星與天王星合相，另一個對創意加分的好日子，感情與人際關係也都會出現意外驚喜。

三個運勢阻力日：

→14日太陽角沖冥王星，不要開快車，別做違法的事情，僥倖心態會招來麻煩。

→21日太陽角沖土星，這一天記得控制情緒，對長官的批評不要過度敏感。忙碌也會讓你有一種被掏空的感覺，適時緩減壓力很重要。

→22日的金牛座新月，與太陽和天王星相位雖好，但三顆星角沖土星，會製造衝突困難，且天王星傾向毀掉常規，帶來暴亂紛擾，不可大意。

摩羯座

渴望愛情的魔羯們，本月感情不會交白卷，但得主動參與社交活動，或勇於走出自己的舒適圈。不妨改變髮型，換個穿著風格有利桃花。而非單身的你，感情穩定但價值觀還需要磨合。3月21日至7月1日這段期間適合整合規劃財務，會比過去更在乎金錢，更會為了獲利挑戰困境。工作上，善用你的專業能力或強項，成績會不錯。此外，謀職與進修都會交好運，快點行動就對了。

桃花運 O O O O

工作運 O O O O O

財運 O O O O O

犯小人 O O 

水瓶座

本月起一直到5月上旬，守護星水星都在你的本命宮，讓你拿回主控權，大環境也將營造對你有利的氛圍。現在的水瓶不用再低調隱藏，無論工作或學業都能順利嶄露頭角。這段期間的計畫很可能為未來的人生定調，結婚、創業、移民、出書與表演，都是大鳴大放的好時機。加快腳步，以行動來證實諸星加持的好運。單身的水瓶告白順利，非單身的雖然魅力四射但得當心爛桃花。

桃花運 O O O O O

工作運 O O O O O

財運 O O O O 

犯小人 O O 

雙魚座

本月適合多參加公益活動、社交活動增加曝光率，這段期間人氣紅不讓，善用資源開拓人脈，對下半年會有深遠的影響。本月可能遇見志同道合的朋友，想要創業或是開發新計畫會找到好夥伴。感情方面也是如此，單身的雙魚，友情可能擦出火花；非單身的，與伴侶開發新的興趣甚至創業也很合適。另外，現在也是催討債務的好時機點。若想要加薪，現在是跟老闆談談的時候了。

桃花運 O O O O

工作運 O O O O O

財運 O O O O

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牡羊座

今年的重心就是事業，本月依舊不例外，所以暫時不要休息，也別急著休假，找到舞台就盡量表現。雖然壓力確實很大，但這樣的考驗往往帶來甜美的獎賞，堅持到底絕對不會後悔。在7月前其實都有喘息的時間，現在就制定下半年的目標，未來三年就看現在的表現。桃花運好，專業領域會遇到喜歡的對象，非單身的牡羊，與伴侶保持距離感情會更好。

桃花運 O O O O

工作運 O O O O O 

財運 O O O O 

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金牛座

還沒有確定感情動向？現在努力還來得及，把握本月第一週告白示愛。若要遠行或旅遊，也建議上半月進行比較順利。金牛的能見度會逐漸提高，堅持原則，磨練技能與耐性，為專業打下好的基礎，時間就會給你公道。走出舒適圈，成就也可更上一層樓。異國運佳，無論是感情、學業或工作相關，都能有滿滿收穫。收入與忙碌成正比。另外，非單身的金牛，與伴侶的財務應該各自獨立。

桃花運 O O O O 

工作運 O O O O O 

財運 O O O

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雙子座

單身的雙子愛情運開低走高，可能會有難忘的戀情。下半個月火力全開，行動是誠意的最好證明，但跟金錢有關的借貸要避免，相關的問題甚至訴訟會很麻煩。目前可以開始償還債務與規劃未來的目標，改掉花錢的習慣，誠實面對自己的理財弱點，才有機會掙脫債務的輪迴。水星恢復正行後，過去的阻力消失，充電或轉換工作跑道都會有學習。

桃花運 O O O O O

工作運 O O O O 

財運 O O O 

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巨蟹座

本月合夥運佳，適合創業與簽約，團隊的問題也可能出現解套方案，但無論如何記得不要重蹈覆轍。諸星位置有助於突破，但若效果不如預期也不用氣餒，咬緊牙關一定能挺過。單身的巨蟹曖昧對象很多，但本月還不是修成正果的時期；非單身的巨蟹，感情忠誠度備受考驗。總之，過濾社交活動，篩選對自己有利的場合很重要。另外健康狀況會變好，而財運持平，投資可把握上半月。

桃花運 O O O 

工作運 O O O O 

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獅子座

本月機會很多，但凡事務實為上，不允許太多的天馬行空，開始行動才會看見成效。金星會帶來珍貴的人脈，而工作表現應該質與量並重，一定要對自己夠嚴苛，才能通過考驗，整體來說工作運與收入不錯。健康壓力可望暫時緩減，建議積極處理慢性病痛，甚至安排健檢找出原因。感情運目前無風無雨。本月中旬前適合長途旅行，工作進修都可以。

桃花運 O O O O O

工作運 O O O O 

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處女座

木星去年底就開始照亮真愛宮，感情將延續上個月的甜蜜。單身的處女們，積極給自己曝光機會有利終結單身，告白的成功率高，也建議勇敢行動。財運佳，創業者可能獲得金援或貴人相助，申請貸款也會順利。本月第一週有金星加持旅行運，可以出國進修或短期充電，外派也是好機會。工作上謀職面試順利，但無論多有把握，還是建議做足準備。

桃花運 O O O O O

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天秤座

如果剛完成家裡的裝潢整建事宜，現在的心情是否無比輕鬆；若有計畫修繕或購屋，本月也還是好時機，把握好情報，多跑跑一定有收穫，出價斡旋成功率也高。而之前因水逆所引發的工作與計畫延宕不會再有，不須再顧忌。偏財運好的你，抽獎或繼承都是獲得財富的方式。感情方面可能有突破，好好溝通是關鍵；單身的天秤可主動，但要先搞清楚狀況。

桃花運 O O O O 

工作運 O O O O O 

財運 O O O

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天蠍座

本月適合簽約並開啟新的合夥計畫，投資可以先布局，月底再行動也不遲。新的工作會帶來更多機會，也讓天蠍們有發揮的空間。社交人脈的拓展仰賴好的口才，學習溝通與說服，成就能更上一層樓。本月專業的判斷也能讓你嘗盡甜頭，但順境時請千萬低調，以免招惹麻煩。這段期間也適合購買不動產，事前多做功課不會後悔。感情建議放下身段，單身與非單都一樣，讓步不見得吃虧。

桃花運 O O O 

工作運 O O O O

財運 O O O O O

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射手座

本月會比過去務實，金錢與獲利將會是重心。過去努力的射手，會對這個月的收穫感到滿意。賺錢或工作變得比較愉快，能透過興趣創業或兼差，借貸申請也會順利許多。試著提升行動力、拓展人脈，找到更好的合作機會和對象，你也可能意外將一個心中的計畫付諸於實踐。這段期間，文字與溝通能力至關重要，因為相關技巧主宰計畫成敗。感情雖然握有主控權，但難在專一。

桃花運 O O O O

工作運 O O O O

財運 O O O O O 

小人運 O

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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