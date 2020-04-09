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2020最新「遮瑕膏」推薦！水潤不會乾　遮黑眼圈超自然

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2020年陸續開始推出新的遮瑕產品，效果越來越進步、質地輕盈好推勻，不論是黑眼圈、臉上痘疤等各種瑕疵，都能有效遮蓋，讓底妝變的質感無瑕，以下將來推薦NYX、Bobbi Brown、Clio等推出的最新遮瑕。

NYX 天生光感輕盈無痕遮瑕蜜

2020年NYX Professional Makeup推出了全新的天生光感輕盈無痕遮瑕蜜，和天生光感持久粉底液為同系列產品，都是自然透霧的妝感，質地也強調水潤滑順。

遮瑕蜜為特殊的澎澎氣墊親膚刷頭，無須按壓，只要在遮瑕處輕輕一點，再以手指按壓推勻，就能簡單達到遮瑕效果。

高延展清透細滑質地使用起來服貼不積線，和粉底液好融合，不擔心眼下卡粉，且妝感十分自然不厚重，並能為膚色提亮。

全產品共6色，可以利用較淺膚色做提亮、深膚色做修容。

容量、價格：13ml，NT400（共6色）

Bobbi Brown 高保濕修護精華遮瑕筆

冬蟲夏草底妝家族同步推出「小黑金遮瑕筆」高保濕修護精華遮瑕筆，是市面上第一支添加冬蟲夏草精華的遮瑕筆，同時具有遮瑕與保養效果，極致潤澤又好延展的柔順質地，很適合用來遮蓋黑眼圈。

BOBBI BROWN高保濕修護精華遮瑕筆一共推出10色，由淺到深為：#porcelain、#ivory、#warm ivory、#cool sand、#sand、#beige、#warm beige、#natural、#warm natural、#honey

容量、價格：6ml，NT$1,650（共10色）

遮瑕試用影片：

CLIO無瑕美肌霧感遮瑕筆

能修飾肌膚各種瑕疵，輕盈不厚重，共3色，針對不同狀態的瑕疵，提供最佳妝效。

#03亮膚色，適合白皙膚色，也可作為T字提亮。
#04粉膚色，適合暖調膚色，也可作為遮蓋黑眼圈、泛紅痘痘。
#05自然色，適合冷調膚色，也可作為遮蓋痘疤、暗沉、斑點等小瑕疵的用途，同時能當作修容筆使用。

遮瑕+修容的tips，讓妝容更精緻:

步驟1： 遮蓋黑眼圈

針對黑眼圈、泛紅痘痘等瑕疵，可以使用#04粉膚色，用輕點的方式均勻上色，再用美妝蛋，或無名指輕輕點狀推勻，自然又親膚。

步驟2:：遮蓋小瑕疵

使用#05自然色的遮瑕筆，遮蓋臉上其餘瑕疵，讓妝容更加分，輕點於瑕疵處推勻。

步驟3: 增加立體感

遮瑕筆同時為修容與提亮，上完底妝後，選擇比底妝顏色再深一點的#05自然色遮瑕筆，輕點下巴、太陽穴延伸、鼻樑陰影、咀嚼肌等處做修容；而使用較亮的#03亮膚色輕點鼻樑、鼻頭、下顎打亮，同時容易暗沉的局部範圍如嘴角、鼻翼、眼周等，也可做加強，增加臉部立體感，讓妝容更精緻。

價格：NT460（共3色）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 遮瑕膏
fashion.net

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