仙氣漸層色、果凍感透視　4雙「運動鞋」時髦與機能性兼具

冬日遠離、春日到來，除了是個好時機替自己添購些新衣裳外，找一雙能夠沿用至夏季的透氣舒適球鞋有何不妨呢？

Nike Vista Lite Sneakers

漸層色的鞋誰沒看過，但你有看過以透氣網紗打造的運動球鞋嗎？這雙從石灰白遞漸到裸膚色的Nike Vista Lite Sneaker，不但整個鞋身採用了透視感的網紗製作，搭配的夢幻漸層色更是引人注目之處。此外，細節上如Z字型縫線，甚至鞋底的幾何角廓形，都賦予這雙球鞋別具的張力。而一體成型的中底和鞋底也是成就舒適度的一大關鍵。

Fila UO Disruptor 2 Sneakers

這雙由美國複合式品牌Urban Outfitters與Fila攜手打造的獨家限量款FILA UO Disruptor 2 Sneaker，同樣採用了透氣的透視網眼，拼接上白色皮革，增添球鞋整體的高品質感。然而有別於Nike Vista Lite Sneaker的全網紗鞋身，這雙Fila球鞋內裡還襯有有色針織襪套，是一雙舒適度和俏麗度都無可挑惕的選擇。

Superga 2750 Mesh Sneakers

若想找雙可做為日常穿搭選的透氣球鞋，那麼這雙全白色的Superga 2750 Mesh Sneakers絕對可列入你的清單選擇中。細膩透視網眼和皮革的拼接，使穿上腳上時透出的肌膚彷彿被罩上了一層朦朧特效，此外，超厚的鞋底更拉長了腿部比例，無疑將成為每日造型的吸睛焦點。

adidas Deerupt Runner Suede-Trimmed Mesh Sneakers

儘管不具有實際的透視感，但滿覆網眼的鞋身早已賦予視覺上的透氣效果，尤其石灰白搭米白的配色選更增添了輕盈氛圍。鞋跟處則拼接上印有adidas Logo的麂皮抑或皮革，透過異材質的組合為鞋身佐上層次感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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