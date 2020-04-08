《夫婦的世界》金喜愛與最強小三拼行頭　37萬愛馬仕贏過輕奢品牌

韓劇《夫婦的世界》接檔《梨泰院CLASS》，首集主角金喜愛、朴海俊就上演18禁火辣床戲，在韓國送審時前6集還被列為19禁，刺激正宮抓包婚外情劇情，首播收視開紅盤衝到6.2%，僅僅播出2集收視突破10%，打破JTBC紀錄。

該劇該編自英國影集《Doctor Foster》，並由《Misty迷霧》導演毛完日執導，接下來劇情肯定只會越來越精彩，是本季必看韓劇之一。

52歲的金喜愛在《夫婦的世界》飾演家庭醫院副院長，知性、氣質、優雅，劇中行頭自然很精彩，第二集就出現要價近新台幣37萬元的愛馬仕（Hermès）柏金包，對韓劇來說相當高規格。不只如此，她也有近200年歷史的比利時皇家御用品牌Delvaux經典包款Brilliant當作上班包，近20萬元的黑色皮革提包，外型低調，卻是行家才會鎖定購買的經典款。

名媛風經典包款：Hermès、Delvaux、Roger Vivier⋯⋯

金喜愛在劇中呈現出貴氣名媛的風格，在投資行頭上，也以不退流行的經典款為主，除了包包之外，高跟鞋亦然，法國精品鞋履品牌Roger Vivier（RV）的方釦鞋，就是她的首選，劇中不只一次搭配，時常出現，能上班也能走在鄉間小道上。

名媛風經典鞋款：Roger Vivier⋯⋯

被譽為新一代地表最強小三的呂多景，劇中飾演的韓素希在行頭上以淺色系為主，展現年輕亮麗的風格，包款則瞄準年輕女孩必備的MICHAEL KORS（MK）出手，以近期主打的CeCe V字衍縫細節的設計，在經典款中展現年輕卻優雅的風格。

年輕女孩必收款：MICHAEL KORS⋯⋯

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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