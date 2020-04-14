4款護手霜趁母親節百貨優惠購入　價格最低降幅16%

近期因為防疫，大家養成勤洗手的習慣，不過太常洗手也容易讓雙手乾燥、脫皮，讓護手霜用量遽增，趁2020母親節百貨活動把好用的洗手乳、護手霜囤起來最剛好！

GROWN ALCHEMIST全效護手霜組合

呵護雙手不應該只有一種方式，一次將品牌三款護手霜集結成組合，隨時能依情境挑選適合的質地使用。

內容：經典護手霜65ml、歲月修護護手霜40ml、強效護手霜 65ml

優惠價：NT$1,800（總價值NT$2,600，約 7 折）

SABON玫瑰茶語限量禮盒

淡雅香甜的玫瑰擁有舒心的氣息，「玫瑰茶語隨身沐浴保養組」的條狀設計超方便攜帶，隨時都能清潔保養手部與身體肌膚。

內容：玫瑰茶語沐浴油50ml 、玫瑰茶語身體乳液50ml

價格：NT$980

Jurlique

Jurlique護手霜以持久滋潤效果及植萃療癒香氣廣受好評，被譽為「一生中必須擁有的護手霜」。今年母親節檔期也推出「玫瑰護手霜2020奢華限定版」以及換上2020限量彩繪外盒的經典護手霜禮盒等多種選擇。

玫瑰護手霜2020奢華限定版

延續多年來經典傳統，以南澳NASAA認證有機農場獨家培育的手摘晨曦玫瑰精粹，注入純白霧面管身，搭配奶茶裸粉色開蓋，感受有如手捧百朵玫瑰的優雅滋養。還邀來紐約發跡的植感插畫藝術家Adriana Picker，以她擅長的溫暖筆觸描繪澳洲農莊晨間玫瑰花園意象，一次為經典單品換上充滿春季嬉遊感的彩繪外盒，價錢更較去年降價。

容量與價格：125ml，NT$1,600（原價NT1,900，調降16%）

明星護手霜組

內容：玫瑰護手霜40ml*2、薰衣草護手霜40ml*2

優惠價：NT$2,900（原價NT3,200、9折）

護手霜經典組

內容：護手霜125ml（玫瑰／薰衣草／柑橘／茉莉）任選2入、玫瑰護手霜40ml、護手霜15ml（味道隨機）

優惠價：NT$3,200（原價NT$4,300、74折）

歐舒丹人氣馬鞭草沐浴保養組

馬鞭草沐浴膠蘊含來自普羅旺斯的馬鞭草精萃，沐浴後散發清新馬鞭草香氣和清甜柑橘香味；馬鞭草身體乳蘊含馬鞭草精萃及葡萄籽油，能滋養柔嫩肌膚，膚觸變得更加細緻柔滑，散發清新馬鞭草氣息；馬鞭草護手乳輕盈質地能迅速被雙手肌膚吸收，乾爽不黏膩，有效柔潤乾燥雙手。

內容：馬鞭草沐浴膠250ml+馬鞭草身體乳250ml+馬鞭草護手乳30ml

優惠價：NT$2,000（原價NT$2,560）

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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