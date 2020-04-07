安格斯12星座一周運勢4/6-4/12　壞脾氣報到！牡羊、射手、水瓶請淡定

牡羊 3.21~4.20

太陽能量持續發威，羊座表現持續上週水準，感情、工作都不差，尤其工作上還有所突破，成績斐然，只是要多注意與身邊夥伴的溝通協調，如果不能管控好脾氣，形勢就可能區居下風，人紅本就易遭嫉，你得有這些自覺。沒對象的羊兒這個月裡雖然難免有些小寂寞，不過此時的你身邊多的是朋友和知己，一點也不覺孤單。

金牛 4.21~5.20

多虧了金星在財務宮位的鎮守，本週牛座金錢運勢表現可圈可點，專業方面的優異表現能讓你獲得不少報酬與肯定，只是偏財運仍微，對於從天而降的金錢還是平常心就好，其實穩定的收入和持續的投資計畫，都能讓你的荷包慢慢累積。此時不妨把重點移向交際，多交些朋友、認識潛在交往對象，才是對幸福最實際的作法。

雙子 5.21~6.20

儘管大環境持續動盪，不過雙子這週運勢平順無波，雖然某些人際上的煩惱、小人依然存在，但似乎都不再威脅到你往目標前進的腳步，本週適合擬定新的目標，像是開啟一個新的理財計畫，或是為自己安排全新的飲食運動、瑜伽時程表，只要在初期持續執行，都能培養成重要的習慣，就從充滿行動力的這週開始吧！

巨蟹 6.21~7.21

明明自己很懂得照顧自己，但這週蟹座若不是氣色欠佳，就是容易有痘痘、頭髮乾澀或黑眼圈的問題，明顯承受了不小的有形無形壓力，工作上若遇到困難，記得適時溝通或抒發過度緊繃的情緒，也要懂得給身體給大腦放個假好好休息。身邊早就有愛情準備等你展開攻勢了，如果剛好也喜歡對方，就不要輕易的退縮。

獅子 7.22~8.22

金星持續停留，獅子手上的事情好不容易解決到某程度，又會有新的事情把你絆住，無論是工作上或是生活上，都有你忙的，幸好向來活力十足的你，憑著熱忱總能一步步解決，只是時間的安排和控管還需更精確些，不要一忙起來就沒日沒夜傷了身體。有對象的要拿捏朋友與戀人間的分寸，得多花點心思在你的情人身上。

處女 8.23~9.22

處女座本週最大的需要，得慢慢走入人群學習與人建立起良性的互動，別再以漠視朋友，雖然你也有你的驕傲，但若不妥善溝通了解，只怕為之後埋下隱憂。感情上也需要用心思考彼此的關係，不要總自以為是的以為付出，對方就會全然接受。單身者對象可能會從工作中、相識的伙伴，短暫的邂逅很可能會讓你久久不忘。

天秤 9.23~10.22

秤座雖然工作方面多了許多庶務，不過這段時間的忙碌大都是事務性質的，不需花太多的精力思考。該擔憂的反而是你撲朔迷離的感情世界，如果再三心二意，只怕最在乎的對象與你之間的距離會愈來愈大，如果不確定，就更需要多一點相處互動，而不是逃離拖延。而單身狗的秤座近期桃花不弱，想認識對象就要再主動點。

天蠍 10.23~11.22

天蠍本週走入一個情緒起伏頗大、很多小事都可能讓你感覺的狀態，也可能會無緣無故讓你大發脾氣，這時候最無辜的便是身邊的人，無論情人或摯友，都可能被這場颱風尾掃到，而這之中最吃虧的就是你，如果想要愛情友情都能一路平安，那麼多吃點澱粉食物能幫助你心情愉快，只是要小心熱量。

射手 11.23~12.21

本週射手的表現持續保持上週水準，感情、工作都不差，尤其工作上在你積極的態度下將有所突破，成績斐然，只是要多注意與身邊夥伴的溝通協調，如果不能管控好脾氣，三言兩語就可能與人起爭執，別人或許真是有心衝著你來，但如果你沈不住氣，形勢就可能區居下風，人紅本就易遭嫉，你得有這些自覺。

摩羯 12.22~1.19

摩羯這週在活動中受到的注目與接觸到的人都不算少，只是單身的你在感情上還是持續空轉，金星的能量並沒為你在愛情上帶來收益，你此時對感情也的確有點興致缺缺，就算有愛情的機會，應該就藉由這個好機會，一鼓作氣往前衝，不妨先多表現自己，聊聊未來在愛情裡規劃的藍圖，對方一定會對你傾心的喔！

水瓶 1.20~2.18

瓶子本週表現沿續上週水準，尤其工作上還有所突破，成績斐然，只是要多注意與身邊夥伴的溝通協調，如果不能管控好脾氣，講話口無遮攔，三言兩語就可能與人起爭執，別人或許真是有心衝著你來，但如果你沈不住氣，形勢就可能區居下風，人紅本就易遭嫉，你得有這些自覺。

雙魚 2.19~3.20

受到火星在水瓶的影響，魚座處事少了以往的夢幻，多了務實與悲觀，因此特別容易莫名的為小事不耐煩，或顯得急躁，這種時候情人或家人最容易是被你遷怒的對象，原本只是小小不悅最後可能引發大大不爽。感情運勢中上，單身者只要你放鬆心情，跟隨著你的直覺走，你就會發現其實欣賞一個人的感覺並沒那麼糟。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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