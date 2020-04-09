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戴口罩零沾妝！2020母親節必收底妝組　訂製化妝包只送不賣

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防疫生活一整天需要配戴口罩，但仍不習慣每次脫下口罩，頻頻沾染於口罩上的底妝，2020母親節檔期優惠中，不少品牌都推出了符合戴口罩不脫妝的底妝需求組合，趕快來看看有什麼好物可囤！

NYX

NYX母親節檔期中所推出的底妝優惠絕對是口罩妝必買組合，持久不易脫妝的粉底液，搭配銷售第一的專業定妝噴霧和讓妝容更服貼的妝前凝凍，滿足持久、遮瑕、服貼不脫妝的底妝需求。

天生光感持久粉底組，優惠價NT$1,820 （原價NT$2,120）

內含：天生光感持久粉底液、裸漾妝前凝凍、不斷電特霧粉餅，送定妝噴霧旅行版2瓶

不斷電持久遮瑕底妝組，優惠價NT$1,770 （原價NT$2,030）

不斷電特霧粉底、裸漾妝前凝凍、不斷電特霧遮瑕膏，送定妝噴霧旅行版2瓶

植村秀

植村秀結合2020最新推出的無極限持久定妝噴霧，以及2019推出的無極限超時輕粉底，兩者結合讓妝容超服貼，戴口罩一整天完全不脫妝！

底妝控必買組，卡友價NT$3,680（原價NT＄4,900／優惠價NT＄4,089）

無極限持久定妝噴霧(正貨)、無極限超時輕粉底(正貨)、#55零刷痕粉底刷(正貨)，此組合為預購會限定

M.A.C

M.A.C好評激推的超持妝無瑕粉底液在今年母親節也有推出特惠組，搭配最強戰友：妝前透亮持妝露，絕對是戴口罩的蜜糖底妝組。

超持妝無瑕底妝組，優惠價NT$3,250（原價NT$4,150）

超持妝無瑕粉底液（正貨含壓頭）妝前透亮持妝露（正貨）清爽淨妝油 30ml + 活力水噴霧 FIX+30ml

LAURA MERCIER蘿拉蜜思

蘿拉蜜思擁有相當齊全的底妝品項：從妝前、底妝、遮瑕、定妝，今年特別組合了2款最實用、經典的底妝組合，完整品項一次做好妝前保養打底、妝後定妝，戴口罩也不怕。

光透底妝經典組，優惠價NT$3,400（原價NT$4,800）

凡購買：煥顏氣墊粉餅、煥顏凝露，贈：煥顏透亮蜜粉（旅行組）9.3g、品牌化妝包

完美持久底妝組，優惠價NT$3,400（原價NT$4,800）

凡購買：煥顏粉露、煥顏透明蜜粉，贈：煥顏凝露（指定款）10ml、煥顏粉撲、品牌訂製刷具包

3INA

今年母親節3INA更針對口罩不脫妝需求推出好評持妝的組合，讓消費者可以放心化妝，不擔心脫下口罩妝容崩壞，依舊完美持妝。

玩美本能底妝組，優惠價NT$2,465（價值NT$2,900）

高修片妝前凝露PLUS 30ml+3in1粉底液（不限色）30ml、透明蜜粉8g、高肌能甦活水噴霧100ml

前30名購買此特惠組，加贈【親肌遮瑕蜜（精選色）】乙個。

ANNA SUI

搭配2020年3月新上市的口罩妝前神器防曬三效妝前保濕精華水，推出口罩底妝必備的組合，結合魔法肌密晶透光BB霜、黑心皇后毛孔隱身精華蜜粉餅，就可以完成輕透會呼吸的口罩底妝，打造絲滑零毛孔的底妝效果。

黑心皇后毛孔隱身底妝組，優惠價NT$2,400（價值NT$2,574）

防曬三效妝前保濕精華水SPF30 PA+++150ml、毛孔隱身精華蜜粉餅9g、魔法肌密晶透光瓷釉光BB霜5ml

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

戴口罩零沾妝！2020母親節必收底妝組：不脫妝粉底、定妝噴霧、妝前保濕，脫下口罩仍乾乾淨淨～

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 底妝, 母親節, 定妝, 妝前
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