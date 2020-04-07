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兩大珠寶商捐款破億元！Tiffany助家鄉紐約抗疫　De Beers挺非洲礦區國家

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▲▼Tiffany 。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲Tiffany宣布捐款3000萬元給世衛組織與紐約防疫機構。（圖／翻攝Tiffany IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，精品品牌各以自家擅長盡一己之力，LVMH集團動員香水廠生產酒精、Dior童裝部門製作口罩，時尚品牌如Burberry、GUCCI等投入生產防護衣。昨鑽石集團De Beers與珠寶品牌Tiffany & Co.則宣布捐款，前者捐約7500萬元給礦區所在地的波札那共和國與納米比亞；Tiffany捐約3000萬元給世衛組織與紐約防疫機構，善款加起來破億元。

▲▼Tiffany 。（圖／翻攝Tiffany IG）

▲Tiffany珠寶閃耀，是許多女性心中的夢幻逸品。
 

Tiffany因新冠肺炎不得不暫時關閉紐約旗艦店，還一度傳出已達成收購協議的LVMH集團，會趁股價走低之際在公開市場收購Tiffany股票，但已遭LVMH集團否認。種種紛擾無法阻止Tiffany行善之心，決定將約3000萬元的捐款分成兩部分，當中約2250萬元捐給世界衛生組織的新冠肺炎應變組織，另外約750萬元幫助家鄉紐約的防疫單位。

▲▼De Beers 。（圖／翻攝De Beers IG）

▲De Beers集團捐款7500萬元幫助波札那共和國與納米比亞醫療機構對抗新冠肺炎。（圖／翻攝De Beers IG，以下同）

而在非洲波札那共和國與納米比亞擁有採礦權的鑽石集團De Beers，為支持當地醫療機構對抗新冠肺炎，並幫助政府挽救因疫情影響的經濟頹勢，捐款約7500萬元給兩國醫療機構與政府，期望合作夥伴能挺過此次難關。

▲▼De Beers 。（圖／翻攝De Beers IG）

▲鑽石品牌De Beers設計風格優雅。

關鍵字：

Tiffany, De Beers, 新冠肺炎
fashion.net

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