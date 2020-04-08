Switch手把也能自由組！任天堂全新「客製化」多達10+7種配色任你選

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專門為顧客打造專屬產品的客製化服務全球趨勢，就連紅遍全球的任天堂（Nintendo）Switch也開放此服務。日前，任天堂宣布開啟Switch客製化服務，將原本的紅藍、黑灰保留，並另外加碼多個配色，讓Joy-Con（手把控制器）與Joy-Con腕帶分別有十種與七種顏色可選，對於喜愛專屬設計的朋友來說，絕對是一大福音。

▲任天堂推出Switch客製化服務。（圖／翻攝自任天堂官網）

任天堂Switch紅遍全球，多款遊戲不僅能自行遊玩，還能與眾多朋友一同體驗，因此也造成大缺貨，不過，任天堂在這段期間於日本搶先推出客製化服務。此次Joy-Con除了紅藍、黑灰以外，還加入選購才有的黃、綠、粉、深紅、藍、紫以及橘色，原先沒有開放選購的Joy-Con腕帶，這次則帶來黑、灰、綠、粉等七色。

▲左、右兩側的Joy-Con擁有10種配色能自行搭配。（圖／翻攝自任天堂官網）







▲沒有開放選購的Joy-Con腕帶，帶來黑、灰、綠、粉等七色。（圖／翻攝自任天堂官網）







▲Joy-Con與Joy-Con腕帶有多種顏色可選，對於喜愛專屬設計的朋友絕對是一大福音。（圖／翻攝自任天堂官網）

雖然沒有出現《集合啦！動物森友會》等同捆包的限量配色，但依舊能讓各位消費者打造屬於自己的配色。目前客製化Switch服務僅在日本國內推出，需要透過代購或是友人才能購買成功，若是想看更多的朋友，不妨上日本任天堂官網查詢。

▲《集合啦！動物森友會》同捆包的限量配色。（圖／翻攝自任天堂官網）

此外，與任天堂相互競爭的Sony，近期透過丹麥零售商「føtex」，曝光了新一代主機「PlayStation 5（PS5）」的相關售價與開賣日期。其中，PS5定價將來到丹麥克朗6,989元（約台幣3萬元），發售日期則為今年12／1，不過，一切還需等待官方公布才能正式確認。

在 Instagram 查看這則貼文 PlayStation（@playstation）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 6 日 下午 5:12 張貼

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