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6句「職場翻譯蒟蒻」道盡上班族心聲　最怕聽到：能者多勞、共體時艱

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@shopee_tw、Pinterest、Unsplash

很多人都說：「職場是另外一個世界。」有些時候甚至顛覆你的觀念，存在著一些必須靠經驗才能了解的「職場潛規則」，不親身體會過是不會懂的。最近網路上就很流行一種「職場翻譯蒟蒻」，專門解讀主管、同事之間表面的話術以及各種職場名詞的箇中含意，引起了網友們強烈的共鳴：

＃能者多勞

當你事情已經堆積如山，忙得焦頭爛額的時候，上頭主管卻一句：「這件事只有你做得到。」、「能者多勞。」就把更多工作丟來，這時心裡也只能苦笑，到底是受到重用還是被壓榨，已經分不清楚了。

▲職場翻譯蒟蒻 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃勞基法 

現在勞基法越定越嚴，以保障勞工的基本權利，不過訂立了勞基法後，對某些公司來說也不過是參考用，許多網友都抱怨，公司只把重點放在「不要違法」而不是「為員工好」，主管看似溫暖的叮嚀：「沒事早點下班，我明天一早再來看。」、「不要忘記打卡，東西還是要做完喔！」其實都讓人更有壓力。

▲職場翻譯蒟蒻 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

＃有什麼需要幫忙的嗎？

而同事之間當然是站在同條船上，不過每個人也是自顧不暇，雖然說互相幫忙是理所當然，彼此之間常說著：「有問題要反應，大家都會幫你的！」但實際上誰也不敢麻煩別人，因為大家都知道，幫忙別人就是吃力不討好、自討苦吃而已，多做事也不會加薪。

＃有空一起吃飯

職場上難免會需要與各式各樣的人打交道，有些同事、客戶即使表面熱絡但其實根本不熟，每次碰面都只希望快點結束對話，「有空一起吃飯」則是每次見面都會說一次的話。

▲職場。（圖／翻攝自Unsplash）

＃共體時艱

在討論板上可以發現許多網友都一致表明，最討厭聽到：「我們都是一家人，大家要共體時艱為公司奮鬥！」類似這樣激勵的話語，希望促使員工扛下那些不屬於自己份內的工作與責任，實在讓人很為難。

＃不要計較薪水多寡，是要能從工作拿到多少經驗。

對於初入職場不久的新人、菜鳥來說最有共鳴，誰不想錄用便宜、條件好又有新鮮的肝的社會新鮮人？當然剛開始工作的起薪不會太高，但是許多高層在面試時都會説：「不要計較薪水多寡，是要能從這份工作中拿到多少經驗。」講白點意思就是：「這是一份低薪的工作，但你最好別囉唆，不接受是你吃虧。」

▲職場翻譯蒟蒻 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

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關鍵字：

生活, 職場, 翻譯蒟蒻, 職場翻譯蒟蒻, 新人
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